Pos e bancomat fuori uso anche in Granda: malfunzionamenti sui circuiti Intesa, Unicredit, Poste e Bnl

Bancomat fuori uso in diverse zone d'Italia.

Non fa eccezione la Granda, dove moltissime persone non hanno potuto finalizzare gli acquisti proprio perché impossibilitati a pagare e privi di contanti.

Numerosi casi anche nei supermercati e ipermercati della provincia, dove in tanti hanno dovuto abbandonare la spesa nei carrelli. Disagi anche per chi deve fare rifornimento di carburante.

Il down è iniziato attorno alle 10. I malfunzionamenti avrebbero riguardato in particolare Intesa San Paolo, Unicredit, Poste Italiane e Bnl Pnp Paribas.

Sul sito Downdetector sono riportate le segnalazioni dei problemi che non riguardano i prelievi o i pagamenti agli sportelli. Le cause del malfunzionamento potrebbero essere riferite alla piattaforma Nexi, che si occupa delle transazioni digitali per i pagamenti. Nexi ha escluso un attacco esterno. Il problema sarebbe in fase di risoluzione.

Le autorità preposte stanno indagando.