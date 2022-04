Cinque auto coinvolte in un tamponamento e traffico in tilt sulla statale del Colle di Nava a Bagnasco

Incidente stradale a Bagnasco, sulla statale 28 del Colle di Nava, particolarmente trafficata in queste ore per i tanti cuneesi che hanno approfittato del bel tempo per andare al mare, chi in giornata e chi, più fortunato, per il lungo weekend.

C'è stato un tamponamento che ha coinvolto ben cinque vetture. In zona si stanno creando lunghe code e il traffico è in tilt. Stanno operando i vigili del fuoco di Mondovì assieme ai volontari di Garessio. I feriti, nessuno sembrerebbe in condizioni preoccupanti, sono già stati affidati alle cure del 118.

La strada è stata chiusa per consentire di sgomberare la strada dai rottami delle auto. Sul posto stanno operando anche i carabinieri, per la gestione della viabilità e per i rilievi necessari.