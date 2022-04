Nuovo incontro per Unitre Cuneo con “La collezione Galimberti fra arte e storia nella Cuneo del XX secolo”

Dopo le festività pasquali riprende il ciclo di conferenze dell’Università della Terza Età di Cuneo; giovedì 21 aprile alle ore 15,30 al Cinema Monviso (Come sempre green pass e mascherina) Chiara Mongiardino e gli allievi del liceo classico e scientifico Pellico-Peano di Cuneo tratteranno l’argomento “La collezione Galimberti fra arte e storia nella Cuneo del XX secolo”

Gli studenti del Liceo classico e scientifico di Cuneo “Silvio Pellico – Giuseppe Peano” riprendono un progetto che non ha potuto giungere a compimento nell’aprile del 2020, a causa dello scoppio della pandemia. Attraverso la collaborazione con il Museo Casa Galimberti, alcuni allievi, guidati dalla prof.ssa Chiara Mongiardino, porteranno gli iscritti dell’Università della Terza Età di Cuneo alla scoperta della raccolta d’arte della famiglia Galimberti (tutt’oggi presente in Museo Casa Galimberti). Il Museo Casa Galimberti è da sempre meta di molte visite, specialmente rivolte ad approfondire la vita di Duccio, eroe della Resistenza partigiana. Oltre al giusto ricordo della figura di Duccio, la casa è però anche custode di tante opere d’arte ancora oggi appese alle pareti di questa abitazione signorile di fine ‘800. Si tratta di dipinti, sculture e oggetti vari in gran parte raccolti con meticolosa cura ed estremo gusto da Alice Schanzer, moglie di Tancredi e madre di Duccio..