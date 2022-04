Alba, nel centenario fenogliano un evento per ricordare la figura del compianto Giulio Parusso

Tempo di bilanci, ma anche di programmazione di nuove interessanti iniziative per l’associazione culturale nata ad Alba nel 2016 per testimoniare l’opera e l’impegno di Giulio Parusso, apprezzato intellettuale ed esperto di storia locale, scomparso improvvisamente nel febbraio 2014.



Lo scorso 11 aprile l’assemblea dei soci si è riunita per l’approvazione del bilancio economico 2021 e il rinnovo delle cariche sociali, che hanno visto confermato un direttivo che per il prossimo triennio sarà ancora guidato dal presidente Roberto Ponzio, affiancato dai vicepresidenti Lucia Tibaldi e Giuseppe Gobino, dal consigliere Pieruccio Cirio e dalla segretaria Luisa Bianchi, mentre Carlo Castellengo è stato confermato nella sua qualità di revisore dei conti.



L’occasione è stata utile a fare un punto di quanto realizzato nel corso del 2021, anno che ha visto il sodalizio siglare un protocollo d’intesa per trasformare in un archivio digitale l’importante patrimonio fotografico raccolto dall’associazione con scatti degli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso. Un primo lotto di immagini, relative alle prime edizioni della Fiera del Tartufo, verrà presto pubblicato a reso consultabile tramite il portale regionale Memora.



Passando dalla storia locale alla cultura in senso più ampio si annota poi l’incontro che ha visto l’ex procuratore della Repubblica astigiano Sebastiano Sorbello presentare il suo libro "Con coraggio per la verità. Storie pubbliche e private di un magistrato coraggioso” nell’ambito degli eventi di Alba Capitale della Cultura d’Impresa, mentre risale al novembre scorso la presentazione del volume di Ugo Nespolo "Per non morire d’arte".



Sempre nell’anno mandato in archivio ha poi visto l’intitolazione alla memoria di Parusso di una via nella sua Corneliano d’Alba, voluta dal Comune roerino su impulso dell’associazione, mentre tornando ai programmi futuri del sodalizio si annovera l’iniziativa che punta a portare nelle scuole superiori albesi il tema dell’educazione finanziaria, grazie al contributo del banchiere e scrittore fossanese Beppe Ghisolfi, che dell’Associazione Parusso è peraltro socio onorario. In questa direzione si pensa a incontri con le scuole da organizzarsi negli ampi spazi del Grande Circo di Primavera di piazza Sarti.



A chiudere la serie delle proposte che fanno parte della programmazione messa in campo del direttivo, a una serata di presentazione sulle fotografie storiche della Fiera albese, si pensa a una giornata da organizzare nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Beppe Fenoglio, il cui Centro Studi ebbe proprio in Parusso uno dei fondatori nonché il principale animatore, nella veste di suo direttore, fino alla sua scomparsa.