"Le persone buone non si dimenticano mai": gli Uomini di Mondo salutano il vice presidente Marco Allocco

Scrivere di un caro amico appena si è avuta la notizia della sua improvvisa scomparsa non è mai facile. Sono momenti in cui si rimane basiti e si fatica a trovare un ragionamento logico nella mente per esprimere un concetto, perché si sta riempiendo di tantissimi ricordi accumulati in anni e anni di conoscenza

L'impulso è quello di elogiarne le sue qualità, ma sembrerebbe di elencare quello che solitamente si fa per una persona cara che ci ha lasciati. Eppure non ho un solo pensiero che non sia positivo e carico di affetto verso di lui. Marco l'ho frequentato da tanto tempo, da quando dirigente dell'Agenzie Entrate e con un grande ruolo di responsabilità, mi raccontava dei suoi tanti uffici sparpagliati in quattro regioni del nord Italia e che di volta in volta raggiungeva puntualmente ogni mattina alzandosi in piena notte per poi rientrare alla sera a casa per poi ripartire il giorno dopo.

Una vita a dir poco infernale.

Ricordo il periodo in cui era Presidente de 'L Caprissi, il Circolo Cuneese di cui è stato al vertice, quando lo portò, attraverso le sue doti organizzative uniche e straordinarie, a nuova vita con iniziative originali e strabilianti, per poi arrivare agli ultimi tempi quando, raggiunta ormai la pensione, decise di dedicarsi alla Banda Musicale Duccio Galimberti nel ruolo di Presidente. Un coinvolgimento totale, fatto per il suo grande amore per la città di Cuneo di cui voleva accrescerne il prestigio e a popolarità attraverso le tante iniziative che andava ad ideare. Mi coinvolse trascinandomi nel direttivo, ma altrettanto feci io subito dopo, coinvolgendolo nell'Associazione degli Uomini di Mondo dove ricopriva il ruolo di Vice Presidente. Ammetto che non mi lasciai scappare le competenze e la bravura di Marco per rilanciare il nostro sodalizio che, con il suo enorme contributo, riuscimmo ad iscrivere al Terzo Settore. Di Marco mi piace ricordare la sua grande amicizia, l'allegria che ci ha sempre legati sdrammatizzando anche gli aspetti più complicati che affioravano quando lavoravamo sulla burocrazia delle nostre associazioni. I contatti telefonici, a volte, erano continuativi, con chiamate a ripetizione, anche subito dopo avere chiuso una comunicazione, tanto che scherzavamo sul fatto che neanche i fidanzati erano cosi assidui nel parlarsi. Sempre entusiasta in ogni iniziativa, non mancava mai di dare il suo contributo e l'appoggio, anche quando non poteva essere presente fisicamente per la sua ormai ridotta capacità di spostamento. Un suo grande desiderio, sul quale lavoravamo da tempo, era quello di creare il "Caffè dell'Uomo di Mondo" in ricordo del suo adorato papà depositario di una ricetta speciale di torrefazione. Non è detto che si riesca a fare in futuro. e allora ricorderemo il nostro Marco anche attraverso il profumo e l'aroma di questa sua idea tutta personale.

Tutto il direttivo degli Uomini di Mondo composto da Viviana Bessone, Salvatore Sangrigoli, Roberto Marengo, Ezio Cavallo e Paolo Renaudo, si stringe in questo momento particolarmente doloroso, alla sorella Maura, alla compagna Nicoletta e ai parenti tutti. Non è retorica affermare che il ricordo di Marco resterà per sempre con noi, le persone buone non si dimenticano mai.

Il Presidente degli Uomini di Mondo,

Danilo Paparelli