Carlevé ‘d Mondvì: il Moro e la sua Corte conquistano Nizza

Una giornata semplicemente clamorosa, emozionante e indimenticabile per il Carlevé ‘d Mondvì.

La Famija Monregaleisa 1949 celebra con grande soddisfazione la straordinaria partecipazione odierna della Corte del Moro al prestigioso Carnaval de Nice, uno degli appuntamenti carnevaleschi più importanti d’Europa.

Dopo una lunga preparazione, la delegazione monregalese ha sfilato oggi in Costa Azzurra portando in scena uno spettacolo di grande impatto, energia e qualità artistica: ad impreziosire la partecipazione è stata la coinvolgente coreografia realizzata insieme alla Good Vibes Crew, diretta da Manuela Marchisio: un lavoro intenso di settimane che si è tradotto in una performance dinamica e colorata, capace di conquistare pubblico e tribune di Place Massena.

“L’esperienza si è rivelata eccezionale sotto ogni punto di vista – commenta il presidente della Famija Monregaleisa 1949, Andrea Tonello -: una vetrina internazionale di altissimo livello che ha permesso al Carlevé di promuovere con orgoglio le proprie tradizioni e la propria storia, valorizzando il tema annuale del Carnaval de Nice quest’anno incentrato sulle figure femminili.

Rivolgiamo un grande grazie a tutti i membri della Corte del Moro e a Good Vibes Crew, che con grande affiatamento hanno portato su un palcoscenico di grande prestigio uno spettacolo davvero coinvolgente. La trasferta a Nizza è stata la vera e propria ciliegina sulla torta di un carnevale 2026 intenso e di qualità”.

“Rivolgiamo un sentito ringraziamento – aggiungono il presidente Tonello ed il vice-presidente della Famija Pietro Danna – al sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ed al consigliere municipale Laurence Navalesi per la splendida accoglienza che ci hanno riservato”.

La partecipazione consolida ulteriormente il legame tra Mondovì e la Costa Azzurra, confermando il Carlevé ‘d Mondvì come realtà capace di dialogare con i grandi eventi internazionali: “Un piacere e un onore aver presto parte al Carnevale di Nizza, il primo di caratura internazionale di tutta la Francia, nonché l’evento invernale più importante della Costa Azzurra - il commento dell’assessore alle Manifestazioni del Comune di Mondovì Alessandro Terreno -. Un sincero ringraziamento alla Famija Monregaleisa 1949 per l’attenzione, la passione e la competenza con cui sta valorizzando il Carlevé ‘d Mondvì: dopo il successo di pubblico della sfilata di domenica scorsa, essere ospitati quest’oggi a Nizza testimonia l’autorevolezza che ormai contraddistingue l’intera manifestazione e certifica, ancora una volta, quanto il Carnevale possa essere un efficace veicolo di promozione turistica che sa trascendere i meri confini locali”.

[Da destra Tonello, Danna, Terreno ed Estrosi]