A Genola una serata di teatro in dialetto per sostenere i profughi ucraini

Il gruppo missionario di Genola e il Comune invitano venerdì 22 aprile, presso il teatro Gianfranco Bonavia, alla rappresentazione della commedia in due atti "Finalment...la mia ocasiun" della "Compagnia Teatrale dialettale D'la Vila".

Dopo le prime rappresentazioni, l'entusiasmo del pubblico ha decretato l'avvio di un percorso di teatro amatoriale ormai davvero importante per storia e per riconoscimenti.

La commedia in due atti di Cristian La Rosa, per la regia di Carlo Antonio Panero, porta sul palco la storia di un artista incompreso dai grandi sogni. Combattuto tra modestia e voglia di sfondare é alla ricerca continua dell'occasione giusta per dimostrare la propria bravura.

Circondato da una famiglia e da un contesto sociale che poco crede nel suo talento, la sua vita pare ad una svolta per una circostanza che gli apre la possibilitá di utilizzare il proprio ingegno per palesare la sua arte.

La trama giunge dunque ad un profondo interrogativo: riuscirà a cogliere l'occasione della vita tra colpi di scena, personaggi antagonisti e circostanze a dir poco bizzarre?

Il pubblico potrà scoprirlo lungo il dipanarsi del racconto, non senza un finale arguto e imprevedibile.

Sul palco Carlo Antonio Panero, Elide Sartore, Bruna Corrado, Claudio Nasi, Elisa Peracchia, Irma Emanuel, Caterina Bonino, Maddalena Giacosa, Davide Barale, Daniela Roasio, Piergiorgio Silvestro, Pier Luigi Rovere, coadiuvati da dietro le quinte da Stefania Aluffi, Daniele Trucco, Aldo Trucco e Giorgio Risso.