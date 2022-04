Cuneo "città in note": dal 13 al 15 maggio la musica farà risuonare i luoghi più belli della città

Da venerdì 13 maggio a domenica 15 maggio torna a Cuneo la rassegna CITTÀ IN NOTE. LA MUSICA DEI LUOGHI, ideata e prodotta dalla Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Cuneo, per riscoprire la bellezza delle arti e valorizzare, attraverso la musica, i luoghi della cultura e il patrimonio storico-artistico cittadino.

La seconda edizione sarà caratterizzata da ospiti nazionali e internazionali tra cui Cristina Donà e Ginevra Di Marco, che si esibiranno in esclusiva regionale. Tra gli ospiti della rassegna spiccano inoltre l’Alban Berg Ensemble Wien composto dai musicisti del celebre Hugo Wolf Quartet (Régis Bringolf, violino, Su Bin Lee, viola e Florian Berner, violoncello), la pianista Ariane Haering, il flautista Raimund Weichenberge e il clarinettista Alexander Neubauer.

Lo storico Teatro Toselli, la Biblioteca Civica, il Salone d’Onore del Palazzo Municipale, la Chiesa di Santa Croce, la centrale via Roma e molte altre location saranno i palcoscenici d’eccezione di numerose performance che fino a domenica 15 maggio vedranno il coinvolgimento e la collaborazione di alcune delle principali realtà musicali del territorio.

Saranno più di 100 i musicisti che si alterneranno sui vari palchi allestiti nei luoghi più suggestivi della città. Musica nei luoghi culturali e, da quest'anno, anche nella natura, tra i beni ambientali, come il Parco Fluviale, che farà da cornice eccezionale a importanti performance e concerti.

Un programma ricchissimo e variegato, che spazia e dà a tutti la possibilità di essere goduto, in connubio con la scoperta dei luoghi della città resi ancora più belli e unici proprio perché saranno arricchiti dalla musica, linguaggio universale come nessun altro capace di veicolare la bellezza e l'armonia.

L'evento è stato presentato questa mattina nel Salone d'onore del Municipio di Cuneo.

La rassegna vanta la partecipazione di numerose realtà del territorio come il Conservatorio Ghedini e l’Istituto Superiore Bianchi-Virginio di Cuneo, l’Academia Montis Regalis di Mondovì, la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, la Confraternita di Santa Croce di Cuneo, la SALVI HARPS di Piasco.

“Valorizzare il patrimonio storico-artistico e architettonico attraverso la musica e le arti performative per dare vita a momenti di condivisione, di scoperta, di incontro e di gioco. Questa è la mission di “Città in note”, una rassegna diffusa che per il secondo anno consecutivo coinvolge e invita la cittadinanza a riappropriarsi dei beni comuni e a riscoprirne la bellezza – spiega Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea, promotrice dell’iniziativa -. Un programma eterogeneo e multidisciplinare, pensato per intercettare diversi target di pubblico, dagli esperti agli amatori, dai giovani alle famiglie con bambini”.

Riconfermati alla Direzione Artistica della rassegna Claudio Carboni, musicista e produttore del “Festival Internacional de Musica” di Cartagena in Colombia e del “Quarrata Folk Festival”, e Carlo Maver, flautista, bandoneonista e compositore che insieme a Carboni è ideatore e direttore del festival bolognese “Crinali”.

E' stato proprio Carboni ad evidenziare la pluralità e originalità di molte delle proposte che renderanno Cuneo città di note e musica. In Sala San Giovanni concerti notturni a lume di candela, al Parco Fluviale un evento di percussioni nello spazio del percorso sensoriale f'ORMA; ancora, concerti d'arpa in municipio, installazioni sonore, un concerto gospel nella chiesa di Santa Croce, scelta come luogo centrale e da valorizzare maggiormente in questa seconda edizione. Al Toselli concerti a pagamento o su prenotazione.

Michela Giuggia, vicepresidente della Fondazione Artea, ha voluto evidenziare come il focus del progetto saranno i giovani: "E' a loro che vogliamo arrivare, rendendoli spettatori e protagonisti insieme, coinvolgendoli". E proprio a loro è dedicato il progetto che anticipa la tre giorni di musica, al via da domani a Cuneo.

“The Youth Factor”, il percorso di audience engagement ed empowerment ideato dalla Fondazione Artea, con il patrocinio del Comune di Cuneo – Assessorato per la Cultura, rivolto agli studenti delle scuole superiori del capoluogo. Il progetto prevede 5 workshop formativi riservati agli studenti e 3 eventi aperti al pubblico dal titolo “Talk About Music”, un ciclo di incontri con ospiti del mondo della musica che si confronteranno con Roberto Razzini, Managing Director di Sony Music Publishing Italia nonché coordinatore e anima del progetto insieme a Claudio Carboni, direttore artistico della rassegna “Città in note. La musica dei luoghi”.

Ad aprire i talk sabato 23 aprile sarà il cantautore Matteo Romano insieme a Riccardo Vitanza, amministratore unico dell’agenzia di comunicazione Parole e Dintorni srl., con “Artisti si nasce? Musicisti di successo si diventa”. Appuntamento domani alle 10.30 in sala San Giovanni. Ingresso gratuito con obbligo di prenotazione su ticket.it.

Anche per i tantissimi eventi e concerti in programma a Cuneo dal 13 al 15 maggio, ricordiamo che la maggior parte è gratuita, ma si consiglia comunque la prenotazione, da effettuarsi su Ticket.it e nei punti convenzionati a partire da domani.

In allegato l'intero programma dei tre giorni