Giornata Nazionale per la Donazione: il gruppo Aido di Saluzzo in campo

Sabato 23 aprile si terrà l’annuale giornata nazionale per la donazione di organi, questa giornata fortemente voluta sia dal Ministero della Salute sia dall’AIDO (associazione italiana per la donazione di organi tessuti e cellule) è volta a informare e promuovere ai cittadini la cultura del la donazione di organi finalizzata al trapianto.

Anche i volontari del gruppo AIDO intercomunale di Saluzzo Piasco e Valle Varaita «Marco Demaria», scendono in campo.



Quest’anno si è scelto di promuovere la donazione attraverso lo sport.



Il presidente Federico Giraudo assieme agli altri ragazzi del team incontreranno sabato 23 aprile i giocatori delle squadre under 14 del campionato del CSI che si sfideranno nella palestra comunale di Piasco in Via Mario Delpozzo alle ore 14,45.

«Ci teniamo a ringraziare la Polisportiva Piaschese che ci permetterà di incontrare gli atleti e le loro famiglie per parlare dei temi che riguardano la nostra attività » dice la vicepresidente Matilde Massardi.



«La Polisportiva Piaschese da anni è vicina alla nostra mission e alla nostra attività sul territorio, è bastata una telefonata al dirigente Alberto Ferrero per attivare subito una sinergia tra le due realtà piaschesi » gli fa eco il vicepresidente vicario Enrico Giraudo.



Verranno distribuiti materiale informativo sulla donazione e anche dei simpatici gadget tra cui una maglia su cui è stato stampato il logo dell’AIDO e il Qrcode che permette di arrivare direttamente alla pagina internet dell’associazione con informazioni riguardanti la possibilità di iscriversi all’associazione e la conseguente disponibiltà alla possibile donazione di organi.



Il materiale che verrà distribuito nell’occasione, deriva da un’idea portata avanti dal gruppo provinciale Aido diretto dal vulcanico presidente Gianfranco Vergnano, che sfruttando un bando della Fondazione C.R.C. ha creato il progetto « Wonderful Life con lo sport nella vita».



La partita è aperta al pubblico sempre seguendo le vigenti regole di sicurezza per le manifestazioni.



I dirigenti AIDO vi aspettano per dare il massimo delle informazioni riguardanti la donazione di organi e per la possibile iscrizione all’associazione.