Trekking “a passo lento”, ripartono le passeggiate per tutti tra Envie e Rifreddo

Riparte anche quest’anno il trekking ‘a passo lento’, l’iniziativa proposta dal gruppo Mombracco Envie Mtb Trekking Climbing, che torna a proporre passeggiate mensili aperte a tutti lungo percorsi facili e accessibili.

Il primo appuntamento è domenica 15 marzo, con un itinerario che collega Envie e Rifreddo, in un percorso ad anello pensato per chi desidera camminare senza fretta, immerso nella natura.

Il ritrovo è previsto alle 9,30 davanti alla farmacia di piazza Cesare Buzzi 1, a Envie. L’organizzazione consiglia ai partecipanti di portare con sé il pranzo al sacco.

L’iniziativa riprende il percorso avviato lo scorso anno, che aveva visto una buona partecipazione di appassionati e semplici camminatori. “Sulla scia degli eventi dello scorso anno – dicono gli organizzatori - intendiamo riproporre alcune iniziative di trekking senza particolari difficoltà, alla portata di tutti anche per chi non è abituato e non intende cimentarsi lungo percorsi impegnativi.

Il trekking ‘a passo lento’ si ispira alla filosofia del Mindtrek, un modo di camminare che unisce movimento e consapevolezza. Non si tratta soltanto di una semplice passeggiata, ma di un’esperienza che invita a rallentare il ritmo, prestando attenzione all’ambiente circostante, al proprio corpo e alle sensazioni del momento.

Camminare nella natura con un passo tranquillo diventa così un’occasione per ritrovare equilibrio e benessere, favorendo una maggiore integrazione tra sé stessi e l’ambiente naturale”.