Attualità | 12 marzo 2026, 15:24

Polpetta e Zorro, due teneri meticci cercano urgentemente casa

Sono un maschio e una femmina piccola taglia, molto affettuosi e teneri. Adottabili in coppia o singolarmente

Polpetta e Zorro i due cagnolini meticci in cerca di famiglia

Viene segnalato alla testata un annuncio che sta girando sui social. Si tratta di cercare urgentemente famiglia a due teneri meticci di piccola taglia, fratellini di circa 6 anni.

 Un terzo ha già trovato casa e la persona che l’ha adottato assicura sulla natura dei cagnolini: buoni, tranquilli e affettuosi che si adattano “facilmente ad una vita piena di coccole”, non avendo mai conosciuto un divano e il calore di una abitazione.

Si trovano nel Saluzzese, sono una femmina e un maschio: Polpetta e Zorro, uno di color miele, l’altro a macchie, adottabili in coppia o singolarmente. Solo ad amanti degli animali.

Contattare il 333 470 2712.

