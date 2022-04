A Stroppo un 25 Aprile in compagnia della scrittrice cuneese Cinzia Dutto

La libertà: conquista da difendere ogni giorno. Un 25 Aprile in compagnia della scrittrice cuneese Cinzia Dutto e dei suoi libri, quello di lunedì alle ore 15.30 in località Fornace Bassura di Stroppo.



Un viaggio attraverso storie di donne di montagna, di lotta e resistenza, quello dell'autrice cuneese, che per Targato Cn cura la rubrica "Storie di Montagna". Donne tenaci nei loro amori, forti dei loro sogni e inarrestabili anche davanti alla morte.



"Ci sono momenti in cui Margherita è un fiume in piena, un corso d’acqua straripante di parole e allora porta sempre con sé un quaderno, una penna e si ritrova a scrivere nei posti e nei momenti più impensabili. La sua diventa fame di scrivere, un bisogno primario ed irrefrenabile che la costringe a spegnere il resto della sua vita e a scrivere per entrare nel suo mondo quello dove può essere Margherita. I suoi sogni tornano nelle sue parole e la carta si riempie di emozioni e storie senza fine...".



La storia e le sue vicende si racconteranno. Un appuntamento importante, nella profonda volontà di Cinzia Dutto di trasmettere e tramandare l'importanza del ricordo.