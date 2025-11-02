Il questore della provincia di Cuneo Carmine Rocco Grassi onora i defunti della Polizia di Stato

La cerimonia tenuta questa mattina alla presenza del cappellano della Polizia di Stato don Mauro Biodo, di una rappresentanza del personale in servizio e della locale sezione dell'Anps, nonché dei familiari dei caduti della Polizia di Stato di Cuneo

Oggi, domenica 2 novembre, in vista della ricorrenza della commemorazione dei defunti, il questore di Cuneo Carmine Rosso Grassi, alla presenza del cappellano della Polizia di Stato don Mauro Biodo, di una rappresentanza del personale in servizio e della locale sezione dell'Anps, nonché dei familiari dei caduti della Polizia di Stato di Cuneo, ha deposto una corona di alloro.

Al termine della cerimonia religiosa è stato ricordato il sacrificio di tutti i defunti della Polizia di Stato morti in servizio e in particolare quello della Guardia di P.S. Sergio Zucco, in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Cuneo, deceduto il 27 settembre 1979, e dell’Agente della Polizia di Stato Marco Bargellini, in servizio preso l’allora Sottosezione della Polizia Stradale di Cherasco, deceduto il 3 marzo 1992.