Alba piange Sorella Annalia Gallani, per lunghi anni ispettrice delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana

"Ha servito con instancabile dedizione, professionalità e grande umanità la nostra comunità, rappresentando per tutte noi un esempio luminoso di impegno, solidarietà e spirito di Croce Rossa".

Con queste parole le crocerossine albesi partecipano con dolore alla scomparsa di Analia Gallani, per lunghi anni e sino al 2016 ispettrice del Corpo Infermiere Volontarie attivo presso il Comitato Cri di Alba.

Ad annunciarne la scomparsa, avvenuta a 81 anni, il figlio Guido con la compagna Simona, la nipote Valentina coi pronipoti Thomas e Brian, Simona con il figlio Leonardo, la nipote Serena con la figlia Mariluna, i nipoti Andrea e Mattia, le sorelle Donatella, Mariadele e Claretta.

Nell’aprile 2016 la cerimonia con la quale, dopo il passaggio di testimone a Denise Magliano, l’Amministrazione dell’allora sindaco Maurizio Marello volle ringraziare Annalia Gallani per il lungo servizio prestato a favore della comunità albese.

"Quando sono diventato sindaco nel 2009 – ricordò in quell’occasione Marello – una delle prime persone che ho ricevuto è stata Sorella Annalia Gallani insieme a Sorella Clara. Conobbi allora una signora con una grinta e una determinazione rare che mi fece un elenco di cose che comportano parecchio lavoro. Una delle cose a cui teneva molto era riuscire ad aprire dei punti in città per diffondere il loro servizio preziosissimo di infermiere volontarie per portarlo vicino alla gente, dando una mano soprattutto agli anziani spesso bisognosi di assistenza sanitaria. Dopo quell’incontro abbiamo fatto un po’ di cammino insieme a tutti i servizi che la Croce Rossa porta avanti nella nostra città come il soccorso con le ambulanze, il volontariato per dare una mano alle persone che sono più in difficoltà».

"Ringrazio tutti – aveva detto lei, ricevendo anche una targa di ringraziamento dalle mani dell’allora presidente della Cri albese Luigi Aloi –. La gratificazione più grande l’ho avuta in questi anni da tutte quelle persone che mi sorridevano mentre li aiutavo".

La salma di Annalia Galliano rimarrà composta per un ultimo saluto presso la Sala del Commiato Boffano, in corso Cortemilia 17/D (orario 9-12; 14-18), fino al momento del funerale. Le esequie saranno celebrate lunedì 3 novembre alle ore 14,30 nella Parrocchia di Santa Margherita, prima di proseguire per il Tempio Crematorio di Bra.

Nella stessa parrocchiale questa sera, domenica, alle 20.30 è prevista la recita di un rosario di preghiera.

Per volere dei familiari non fiori, ma offerte da devolvere al Comitato di Alba della Croce Rossa Italiana.