Bra, sabato 29 novembre torna la cena benefica dell’associazione AbBRAcciAMO

Appuntamento con la solidarietà sabato 29 novembre. A Bra è tutto pronto per la cena benefica presso l’Istituto Salesiano San Domenico Savio (viale Rimembranze, 19), organizzata dell’associazione AbBRAcciAMO. Ed è già tutto un programma.

Il ricavato dell’evento giunto alla 6ª edizione, patrocinato dalla città della Zizzola e realizzato grazie a tanti volontari con il sostegno di importanti sponsor, sarà destinato all’Aghav di Bra e alle iniziative della Onlus SOS Bra chiama Bra, la rete di solidarietà creata per sostenere i cittadini e le famiglie in difficoltà.

Tutti pronti alle ore 20 per l’aperitivo sfizioso e poi via alle danze con il ricco menù a base di porri e salsiccia: carne cruda ai porri; flan di porri con bagna cauda; ravioli ai porri; arrosto ai porri e contorno; dolce; acqua (vino escluso), al costo di 25 euro con possibilità di menù alternativo senza porri. Per i bambini l’offerta prevede: prosciutto, ravioli e dolce al prezzo di 10 euro, più divertimento assicurato, grazie agli amici dell’associazione L’Albero Inverso.

La prenotazione è obbligatoria entro il 23 novembre, perciò eccovi i contatti: Davide (328/7817870); Roberto (335/6195907).

Come dice il saggio: «Far del bene fa bene!». Questa è la filosofia di AbBRAcciAMO, un’associazione di promozione sociale nata il 3 novembre 2021 dall’idea di un gruppo collaudato di volontari, che si concentra sul fronte della solidarietà, promuovendo esempi di cittadinanza attiva. Piccoli gesti per noi e un grande aiuto per qualcun altro.