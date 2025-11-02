Bra, una Santa Messa per ricordare i donatori di sangue defunti di Avis e Fidas

In foto i presidenti di Fidas e Avis, Tommaso Allocco e Armando Verrua con il sindaco Gianni Fogliato

Nel ricordo di tutti i volontari scomparsi, la missione di Avis e Fidas va avanti ogni giorno. Per questo domenica 2 novembre i due sodalizi di Bra si ritroveranno alle ore 17.30 presso il Santuario della Madonna dei Fiori per celebrare la Santa Messa in suffragio dei donatori di sangue defunti. Come una grande famiglia, Avis e Fidas rinnoveranno il ricordo di chi non c’è più, ma ha contribuito generosamente nell’attività di quel gesto di altruismo che porta a salvare delle vite.