Fossano dà l'ultimo saluto a padre Pietro De Marchi

La confraternita dei frati cappuccini di Fossano dà l'ultimo saluto al confratello padre Pietro De Marchi, di 86 anni, religioso che fu missionario a Capo Verde dal 1962 al 2016.

Il rosario verrà recitato domenica 24 aprile, alle ore 19.30 presso il salone dei Frati Cappuccini mentre le esequie si terranno martedì 26 alle ore 10.30 nella chiesa della confraternita, in via Cesare Battisti 103. La funzione verrà inoltre trasmessa in diretta sul canale YouTube dei Frati Cappuccini dle Piemonte, al link https://www.youtube.com/watch?v=w1833QNt6PE.