Castelletto Stura, auto finisce in un torrente dopo lo scontro con un altro veicolo

Sono alle cure del 118 in condizioni apparentemente non gravi i quattro occupanti delle auto coinvolte in un incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi (sabato 23 aprile), lungo la Strada Provinciale 3 tra Castelletto Stura e Centallo.



Dopo lo scontro uno dei due veicoli è finito fuori strada, abbattendo una barriera e finendo nel corso d’acqua che in quel punto costeggia la provinciale.



Sul posto, oltre ai sanitari, operano squadre dei vigili del fuoco provenienti dal Comando provinciale di Cuneo.