Incendio in un campeggio della Valle Stura: il giudice assolve il proprietario

Erano i primi giorni dell’aprile 2020, in pieno lockdown, quando i proprietari, ventennali, marito e moglie, di un campeggio a Demonte si recarono lì per svolgere alcune attività di pulizia in vista dell’apertura estiva che sarebbe poi avvenuta a giugno.

Quel mattino, la donna si trovava nella casetta del campeggio a sbrigare alcune faccende domestiche, mentre suo marito stava bruciando le sterpaglie per ripulire l’area adiacente. Il fuoco divampò e sfociò in un incendio. Per questo motivo, l’uomo, poi assolto, si è ritrovato a processo davanti al Tribunale di Cuneo con l’accusa di incendio boschivo.

«All’arrivo dei Carabinieri della forestale - ha spiegato la moglie dell’imputato sentita come testimone - ci hanno comunicato che era entrata in vigore un’ordinanza comunale che prevedeva il divieto di accensioni di fuochi. Noi non ne sapevamo nulla, nessuno ci aveva avvertiti. L’abbiamo sempre fatto, da 22 anni abbiamo l’attività, e abbiamo sempre prestato attenzione quando bruciamo le foglie e le sterpaglie».

A confermare la versione della proprietaria, un altro testimone, addetto alla contabilità del campeggio: «Non abbiamo ricevuto alcune comunicazione del divieto».

Il giudice ha infine assolto l’imputato dal reato contestatogli per tenuità del fatto.