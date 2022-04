Mondovì, Enrico Rosso candidato sindaco del centrodestra si presenta: "Nuova linfa ed energie per rilanciare la città" [FOTOGALLERY E VIDEO]

Centrodestra compatto e coeso nel sostenere la candidatura a sindaco di Enrico Rosso , in corsa per le amministrative a Mondovì.

La campagna elettorale di Rosso, 50 anni, architetto monregalese, con alle spalle l'esperienza amministrativa maturata nella giunta Viglione, è entrata nel vivo con la presentazione ufficiale questa mattina, sabato 23 aprile, in sala Scimè.

Sono 7 le liste che sostengono la discesa in campo per il municipio: Ideali in Comune, Mondovì Attiva e Grande Mondovì (civiche), affiancate da quelle di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e UDC.

"Siamo scesi in campo" - ha spiegato il candidato sindaco Enrico Rosso - "per dare nuova linfa ed energie alla città di Mondovì che merita di avere un ruolo di capofila sul territorio monregalese. Ogni lista è composta da persone appassionate, innamorate della città e tutte hanno un unico obiettivo: rilanciare e ravvivare Mondovì".

Nel video le interviste ai sostenitori dei vari partiti intervenuti questa mattina in Sala Scimé.