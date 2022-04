Cuneo, torna in consiglio il contenzioso Comune-Eurofimm: "Bene l'accordo, ma ci sono ancora questioni aperte"

Si torna a parlare, in consiglio comunale, del PEC R-4C ovvero del pluriennale contenzioso tra Comune di Cuneo, Eurofimm Immobiliare - e, recentemente, Dimar - relativamente alle aree ex Bongiovanni e del complesso Agorà.

"Lo scorso novembre - scrive il gruppo firmatario dell'interpellanza, Cuneo per i Beni Comuni - l'accordo di trasferimento e impegno al trasferimento a favore del Comune delle aree necessarie alla definizione degli obblighi urbanistico-edilizi sottoscritto dalle parti è stato sbandierato come punto conclusivo della controversia. Ma mancano ancora diversi atti prima di arrivare preparati e pronti alla scadenza del 30 giugno 2022".

Secondo i membri del gruppo consiliare rimangono ancora in corso di riconoscimento i diritti di proprietà acquisiti da Dimar su aree ad oggi ancora di proprietà Eurofim. Inoltre, in cessione gratuita al Comune risultano presenti aree che attualmente figurano come occupate da un'area mercatale a fianco di corso Nizza e da un altro edificio di servizio in via Einaudi: sono di proprietà di Eurofimm, ma non vengono citate negli atti.

Cosa s'intende fare per risolvere le questioni ancora aperte? L'assessore competente risponderà in sede di consiglio comunale giovedì 28 e venerdì 29 aprile.