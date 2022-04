Morì un anno dopo il sinistro, per la Procura fu omicidio stradale: automobilista a processo

Si avvia alle battute finali in tribunale a Cuneo l’istruttoria dibattimentale relativa all’incidente stradale verificatosi nel settembre 2018 in via Torino a Mondovì, sinistro che avrebbe causato la morte del 71enne Vincenzo Mondino ( LEGGI QUI ).

L'uomo era a bordo del suo scooter. A travolgerlo un'auto condotta da E.G., ora imputata con l'accusa di omicidio stradale. La Procura, a seguito di imputazione coatta disposta dal giudice per l’udienza preliminare, è chiamata infatti a far luce sull’effettiva causa di morte del pensionato.

Dopo un anno di ricovero ospedaliero al Cto di Torino, Mondino venne trasferito alla residenza Sant’Antonio di Cuneo, dove si spense poco dopo il ricovero. L’uomo, come spiegato dal genero, visse un calvario. In aula hanno sfilato i parenti della vittima, riferendo al giudice la dinamica del sinistro a loro volta appresa dall’uomo: parrebbe che due auto avessero superato un veicolo fermo – la Panda della donna ora imputata –, e che poi questo si fosse messo improvvisamente in marcia, tagliandogli la strada.

Nell’ultima udienza, è stato ascoltato un giornalista che quel giorno si recò sul posto per scattare alcune foto: «Ho visto un’auto e uno scooter fermi. La Panda aveva il muso rivolto verso la strada che conduce alla stazione ferroviaria, ed era rivolta leggermente verso la linea di mezzaria. Aveva anche un danno alla parte posteriore».

L’11 luglio la discussione e la sentenza.