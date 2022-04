Ormea, la Scuola Forestale sarà allacciata al teleriscaldamento: via ai lavori di ACDA

Sono iniziati, a Ormea, i lavori di sostituzione della rete idrica e al collegamento con il teleriscaldamento della Scuola Forestale. Realizzati da ACDA e di Calore Verde - la società che gestisce il teleriscaldamento - constano nella posa di 900 metri di nuova condotta in polietilene lungo la SS28: nell’ambito dell’intervento verranno sostituiti gli organi di manovra e realizzati nuovi allacciamenti.

Le due realtà coinvolte hanno presentato un progetto congiunto, aggiudicato alla ditta Giuggia Costruzioni di Villanova Mondovì, per un importo totale di 511.000 euro (di cui 150.000 euro a carico di ACDA stessa); il cantiere dovrà essere chiuso entro 60 giorni, con una possibile proroga di 30 giorni.

In zona, il traffico sarà gestito tramite impianto semaforico a senso unico alternato. "È un intervento molto importante che consentirà di migliorare la rete della distribuzione dell’acqua in un’area residenziale in sofferenza per le numerose perdite riscontrate e contemporaneamente collegherà la Scuola Forestale al teleriscaldamento della centrale termica di Calore Verde" ha detto Luciano Obba, componente del CdA ACDA.