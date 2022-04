Cala il sipario su un'edizione da record della Sagra del Fritto Misto di Torre San Giorgio

Circa 80 volontari si sono alternati per 4 giorni per la buona riuscita della kermesse, che quest'anno festeggiava i 18 anni. Una squadra affiatata e dinamica, arricchita da un nutrito gruppo di giovani, che conferma il cuore, la generosità e la coesione del piccolo Comune amministrato dal sindaco Daniele Arnolfo. Il tandem organizzativo Libertas-Comitato festeggiamenti è riuscito a ri-dare vita ad una kermesse che mai si era interrotta, perché proposta nel 2020 e 2021 in formato delivery e drive-in.

Oltre 2300 le persone che hanno assaggiato il fritto (o un'altra delle specialità della cucina). Più di 5000 i passaggi sono stati registrati nei 4 giorni di Sagra al PalaTorre, quartier generale della festa, in centro paese e in piazza. Sono stati 182 partecipanti al moto-raduno, con tour gastronomico e mostra di mezzi d'epoca: un evento gratuito che ogni anno Pasticceria Ballari e Comitato festeggiamenti offrono agli appassionati delle due ruote in cambio di un'offerta che viene devoluta a favore dell'Asilo del paese. L'organizzatore Andrea Ballari: «Nella scatoletta a fine giornata sono stati raccolti 550 euro, la più importante cifra messa insieme negli ultimi anni dalla nostra iniziativa». Il menu a tavola, come sempre, non ha tradito le attese, così come il servizio, veloce e puntuale. Gli appuntamenti musicali hanno tutti fatto segnare presenze oltre le aspettative, con tanti giovani (ma non solo) a far festa, in modo sano, sia sabato sia domenica. Ottimo riscontro anche per la serata di musica dal vivo di venerdì (con Jovanotte) e per la novità dei giochi di una volta per famiglie il lunedì (con lo Zenzero di Andrea Caponnetto), nel tour de force finale che ha visto concentrare il 25 Aprile anche Fiera, Fitwalking e la presentazione, in anteprima, del gioco da tavola "La Tor" a cura dei due ideatori, Paolo Sereno e Augusto Monge. La prima scatola è stata consegnata ai 60 sponsor dell'iniziativa, presenti al PalaTorre. Altre sono in vendita in Comune e alla pasticceria Ballari.

Il sindaco Daniele Arnolfo: «Abbiamo pensato questo evento per "ri-creare", nella doppia accezione del termine: ripartire da capo con nuove idee e trovare il modo di svagarci, nonostante i pensieri di tutti i giorni siano tanti. Ascoltando e leggendo i commenti dei giorni successivi, sembra che il risultato sia stato raggiunto. Grazie a tutti per la partecipazione e l'entusiasmo, ci siamo confermati una grande squadra!».

I PROSSIMI APPUNTAMENTI L'"onda lunga" della Sagra del Fritto Misto si protrae nel mese di maggio. Gli eventi inseriti nel calendario continuano giovedì 5 maggio, alle 21, con lo spettacolo della compagnia teatrale Menodrammatica di Moretta: in scena la commedia in due atti di Luigi Aversa “Studio associato”. Una tipica commedia degli equivoci che coinvolgeranno i protagonisti con un susseguirsi di eventi che creeranno un involontario connubio che porterà ad un "piacevole" scambio di malintesi. Info, Antonella Abrate: 375-5541744.

L'occasione è della Festa della Mamma e un pensiero sarà rivolto alle "nostre" donne... ma l'evento organizzato dalla Compagnia&Rete del Buon Cammino è pensato per tutti. Prenotazioni aperte in Comune (0172-96012) per la Passeggiata sui sentieri dello Sciu Sal di Torre San Giorgio nella giornata di domenica 8 maggio. Sarà un trek di 8 km, facile, adatto anche ai passeggini, con partenza alle 9.45 dal municipio e percorso direzione Fornaca, Cascina Millone e ritorno. Alle 13 pranzo organizzato dal Comitato festeggiamenti al PalaTorre. Il cardiologo dell'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano, dott De Benedictis, interverrà sul tema "Il cammino, un farmaco a costo zero". Estrazioni di premi finale per le mamme presenti.

Sabato 28 e domenica 29 maggio spazio ai motori: "Go Kart in piazza" presso l’area artigianale, spettacolo e adrenalina assicurati.