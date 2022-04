Questa sera (ore 21) "pillole" di TimeOut con le interviste realizzate nel post gara di ieri sera tra la Lpm Bam Mondovì e il Brescia

Come già comunicato venerdì scorso, questa sera la trasmissione "TimeOut" non sarà trasmessa nel suo consueto formato. Un impegno professionale nel Regno Unito del nostro regista Raffaele Massano ci ha imposto una modalità più snella e veloce. Una "mini" puntata, o meglio "pillole" di TimeOut, senza ospiti in studio e senza collegamenti, ma solo con un contenitore speciale di circa 20 minuti con tutte le interviste realizzare ieri sera dopo la splendida vittoria ottenuta dalla Lpm Bam Mondovì contro la Banca Valsabbina Millennium Brescia.

In sequenza andranno in onda le interviste con Alessandro Beltrami (Brescia), Stefano Franchini (procuratore sportivo), Matteo Bibo Solforati (Lpm) e Maria Luisa Cumino (Lpm). La puntata odierna si chiuderà con le immagini dell'ultimo punto messo a segno ieri sera da Veronica Taborelli e che è valso l'accesso alla finalissima per la promozione in A1. Anche "pillole" di TimeOut andrà in onda in homepage e sui canali Facebook di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it e Informazioneonline.it