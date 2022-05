Sopralluogo della Regione Piemonte a Lesegno per importanti interventi di viabilità

Sopralluogo della Regione Piemonte ieri mattina, lunedì 2 maggio, sul territorio comunale di Lesegno per fare il punto su importanti opere da realizzare per la sicurezza dei cittadini, relative in particolare alla viabilità. All0incontro, con il sindaco Emanuele Rizzo, il vice sindaco Ezio Maia e il tecnico comunale Ada Rosso, il vice presidente del consiglio regionale Franco Graglia, l'assessore Marco Gabusi, il vice presidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti e il consigliere di Fondazione CRC Massimo Gula.

Il primo importante intervento riguarda la realizzazione della variante in corrispondenza del cimitero di Lesegno, all'incrocio tra la strada provinciale 60 e la statale 28. "Questo è un punto particolarmente interessato dal traffico pesante" - spiega il primo cittadino - "la variante consentirebbe di mettere in sicurezza questo tratto stradale a servizio delle acciaierie".

L'intenzione è quella di intervenire per la messa in sicurezza e il relativo spostamento del parcheggio cimiteriale, in modo da evitare alle persone di dover attraversare la provinciale per raggiungere il camposanto, come avviene ora.

Il secondo intervento oggetto dell'incontro è la ricerca di finanziamenti per la copertura delle spese di progettazione per la realizzazione di un incrocio tra la provinciale 60 e l'area industriale tra i comuni di Lesegno e Niella Tanaro, al momento priva di ingresso. Una zona particolarmente delicata vista anche la presenza dell'autostrada.

L'incontro è stato occasione infine per analizzare la situazione del rilevato in corrispondenza del fiume Mongia, che ha subito un fermo burocratico dal 2010.