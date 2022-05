Bonus docente: anche in Granda la Guardia di Finanza controlla gli acquisti irregolari

La Guardia di Finanza della provincia di Cuneo ha ripreso i controlli relativi all'utilizzo del 'bonus docenti' da parte degli insegnanti e delle insegnanti di ogni ordine e grado della Granda (e di diversi esercenti del territorio).

Attualmente i controlli - secondo il comandante provinciale Gianluigi Mariani iniziati prima del Covid per disposizione nazionale e poi rallentati proprio a causa della pandemia - riguardano genericamente alcune decine di soggetti. Non si tratta di reati ma di contestazioni amministrative che, comunque, in altre province hanno portato a sanzioni pari al triplo dell'importo speso o incassato (a seconda che fossero rivolte agli insegnanti o agli esercenti).

La misura della carta del docente è stata varata dal Mise per permettere agli insegnanti di ogni ordine e grado di acquistare libri, testi, corsi di aggiornamento, biglietti, prodotti hardware e software utili all'attività didattica. Il sistema prevede l'emissione di buoni tramite un'applicazione, dall'entità variabile e con il tetto massimo di 500 euro.

A determinare gli acquisti ammessi, una specifica lista disposta dal Mise, aggiornata all'introduzione della didattica a distanza. Ma che non comprende, per esempio, gli smartphone.