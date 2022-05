Cuneo elezioni, “Crescere” stringe un patto con Italia Viva, ma resta “civica”

Due sono i dati rilevanti della lista “Crescere Insieme” che corre al fianco del candidato sindaco Patrizia Manassero. Il primo è l’accordo con Italia Viva, il partito di Matteo Renzi di cui a Cuneo è coordinatore Carlo Benigni. “Crescere” resta civica e nel simbolo non comparirà né il logo né il nome di Italia Viva, ma ci saranno tre candidati espressione di questa forza politica: Melissa Bubnic, insegnante, Heldi Reinero Shahini, imprenditore e Davide Dottore, agente finanziario. Il secondo è la presenza di due presidenti di Comitati di quartiere cittadini: Andrea Odello (Cuneo Centro e presidente della Consulta dei quartieri) ed Elio Beccaria (Ronchi).



La squadra è prossima al varo anche se di qui al fine settimana qualche limatura potrebbe venire apportata. A guidarla (forse) l’assessore Paolo Olivero, la più alta in grado (gerarchicamente parlando), ma potrebbe essere adottata la linea più paritetica dell’ordine alfabetico.



Si ricandidano tutti e tre i consiglieri comunali uscenti: Ivano Oggero (capogruppo), Luca Paschiero e Roberta Rosso. In lista ci sarà Gabriele Costamagna, espressione del mondo sportivo in quanto dirigente del volley; Andrea Girard, presidente dell’associazione culturale “L’Argonauta”, che organizza il Festival del Sorriso. Tra i volti noti anche Mario Di Vico, dirigente dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, ex assessore allo Sport a Caraglio prima e consigliere comunale a Cuneo poi, oltre che candidato alle regionali nella lista dei Moderati.



Inoltre, alcuni rampolli di genitori che hanno avuto ruoli politico-amministrativi in città: Maria Paola Cerutti, figlia di Giovanni, amministratore cuneese di lungo corso; Luca Isaia, figlio di Giancarlo, dirigente della prima ora di “Insieme”.



La formazione, sotto la regìa del coordinatore Marco Bertone (che non sarà in campo) è stata preparata secondo i classici schemi che tengono meticolosamente in conto professioni, associazioni e ambiti territoriali, secondo un modello di collaudata scuola democristiana.



Sempre da “radio scarpa” filtrano ancora i nomi del veterinario Andrea Imbimbo e di Mattia Avagnina e Elton Lala, entrambi di Madonna dell’Olmo.