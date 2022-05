Il 13enne di Paesana Davide Perotto andrà a Milano per la finalissima dei giochi matematici

Davide Perotto è uno studente di seconda media. Ha appena compiuto 13 anni e vive a Paesana, nel Saluzzese.

Ha tante passioni ma, soprattutto, è un cervellone, tanto da aver conquistato la finalissima, il prossimo 14 maggio, delle Olimpiadi nazionali di Matematica, che andrà a disputare alla Bocconi.

In caso di vittoria, andrà in Svizzera a Losanna per la finale internazionale, traguardo già conquistato lo scorso anno, ma purtroppo svolto solo online.

Ovviamente i suoi compagni e i suoi docenti, come tutta la comuniità di Paesana, fanno il tifo per lui, perché Davide è un ragazzo che si dà molto da fare e fa davvero tante cose.

Ha sempre letto tantissimo ed è innamorato della musica, tanto che, dall'età di 10 anni, fa parte della banda musicale del paese, dove suona il clarinetto e la fisarmonica. Non solo; fa anche parte del coro "Le Giovani voci del Monviso".

Ma è la matematica la sua grande passione. Tanto che si giocherà la finale a Milano e poi, se tutto andrà per il meglio, la finalissima di Losanna contro tanti ragazzi da tutta Europa.

A lui un grande in bocca al lupo per queste gare che si appresta ad affrontare. Lui si dice molto felice e soddisfatto dei risultati fin qui ottenuti. E spera, ovviamente, di portare a casa ancora tante vittorie.