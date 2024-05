"Dialogo e Natura" alla Scuola dell'Infanzia Valle Talloria: attività dedicate all'arte

Nell’ambito del progetto “Dialogo con la natura” alla Scola dell’Infanzia Valle Talloria sono state previste durante l’anno numerose attività legate all’arte e all’accostamento dei pittori ormai storicizzati, con la visita alle mostre dei grandi maestri.

In questa esperienza i bambini hanno vissuto a contatto non solo con la natura, come accade giornalmente, ma hanno potuto conoscere dal vero quattro pittori del territorio: Beppe Gallo, Tore Milano, Libero Nada e Ferruccio Borgogno che li hanno guidati con la loro sensibilità a prendere contatto con la bellezza che ci circonda.

Il torrente Talloria e il bosco hanno fatto da sfondo alla creazione di bellissime opere. E’ stato emozionante per gli adulti osservare la felicità dei bambini durante l’attività che hanno svolto con la massima cura ed attenzione.

Il primo appuntamento si è tenuto venerdì 10 maggio con l’attività “Arte e matura… natura e arte”, una pittura en plein air con i pittori del territorio