Beinette si prepara ad accogliere il Giro d'Italia

C'è grande fibrillazione in Granda per l'arrivo del Giro d'Italia.

I corridori arriveranno in provincia di Cuneo dal Colle di Nava per poi scendere tramite la valle Tanaro da Ormea a Garessio fino a Bagnasco, Ceva e Lesegno. Quindi traguardo volante a San Michele Mondovì, Vicoforte, Mondovì, dove è prevista anche la partenza del giro E, Sant’Anna Avagnina, Pianfei, Beinette con arrivo nel centro di Cuneo dopo 157 chilometri.

A Beinette dove tutti sono già al lavoro per accogliere la corsa rosa. Più di 50 volontari, tra la Protezione civile, il gruppo animatori dell'oratorio parrocchiale, il gruppo alpini e privati cittadini, aiuteranno l'ufficio di polizia locale nel controllo del territorio durante il pomeriggio del 20 maggio.

"Un sentito ringraziamento da parte dell'amministratore comunale" - dice il sindaco Lorenzo Busciglio - a tutti coloro che daranno il loro contributo per la buona riuscita dell'evento".

Venerdì 20 maggio il paese infatti vedrà non solo dal passaggio in via Martiri del giro ufficiale alle 16:50, ma anche la presenza della carovana pubblicitaria, che porterà colore e musica in Piazza Umberto l e del giro E (e-bike) che attraverserà il territorio comunale alle 15:30.