Cuneo in lutto: è morto nella notte Stefano Bongiovanni, stimato dirigente del Comune

Cuneo in lutto per la morte, avvenuta nella notte, di Stefano Bongiovanni, da più di 10 anni dirigente presso il Comune del capoluogo.

Aveva 54 anni. Bongiovanni soffriva di cuore. Un infarto la probabile causa del decesso.Un grave lutto e una grande perdita per il Comune, dove Bongiovanni era stimato e benvoluto dagli amministratori e dai colleghi.

Aveva una formazione nell'ambito del sociale e proprio per le sue qualifiche era stato assunto in Municipio, nel 2009, come responsabile del settore Socio Educativo. Dal 2018 era invece responsabile dell'Ufficio di Stato Civile e delle Politiche giovanili.

"Era una persona splendida, un tesoro - commenta l'assessora Franca Giordano. Aveva dei problemi di salute, lo sapevamo. Ma non posso crederci che sia morto, che non ci sia più". "Sto andando a porgere le condoglianze alla sua famiglia. Una grande perdita per tutti", aggiunge un secondo assessore.

Stefano Bongiovanni viveva in frazione Cerialdo; lascia la moglie e un figlio. La data delle esequie non è ancora stata fissata.