Monserrato in Fiore si amplia in occasione dell'inaugurazione dei restauri del Santuario

La consulta giovanile di Borgo San Dalmazzo in collaborazione con l’Associazione del Santuario di Monserrato propone un ampliamento della iniziativa “Monserrato in fiore” proposta in occasione dell’inaugurazione del fine restauri del Santuario, coinvolgendo gli alunni delle classi elementari dell’istituto comprensivo di Borgo San Dalmazzo.

L’iniziativa prevede un’uscita di alcune classi che raggiungeranno Monserrato accompagnati dagli Insegnanti.

Sul belvedere del Santuario si terrà una breve lezione naturalistica sul territorio circostante (tenuta da un esperto esterno – Stefano Melchio) ed una breve introduzione ai fiori che andranno ad occupare le aiuole.

L’iniziativa – dicono gli organizzatori - mira ad aumentare nei giovani l’attaccamento ai luoghi storici di borgo e di farli sentire parte viva e operatrice della città e del suo futuro, oltre ad aumentare la conoscenza del territorio e della sua storia.

L’iniziativa si terrà in collaborazione con l’Azienda Agricola Lovera (frazione Beguda) ed è patrocinata dal Comune di Borgo San Dalmazzo.