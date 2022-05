Il condizionatore portatile - quale scegliere

Anno dopo anno le temperature tendono vertiginosamente a salire, questo anche per via del crescente effetto serra che continuamente va a strutturare una cappa intorno al nostro pianeta, molti si difendono da questo problema grazie alle ormai ottime prestazioni offerte dai climatizzatori e dai condizionatori, oggetti dai quali non sappiamo farne più a meno.

In questo articolo vi parleremo con esattezza di quello che oggi risulta essere il miglior condizionatore portatile del 2022 e perché scegliere questa categoria di condizionatori.

Un condizionatore portatile unisce le elevatissime prestazioni di un normale condizionatore fisso alla comodità e alla versatilità ad un oggetto che possiamo spostare a piacimento rinfrescando, così, più stanze o la stanza che più ci necessità proprio quando la stiamo utilizzando.

Oggi questi climatizzatori portatili sono un must ma ne esistono di diverse tipologie e categorie, in questo articolo vi spiegheremo nel dettaglio quali sono i condizionatori portatili più adatti alle vostre esigenze.

Il miglior condizionatore portatile del 2022

Il miglior condizionatore portatile del 2022 è sicuramente il famigerato Electrolux Chillflex Pro, che grazie ai suoi 14.000 BTU riesce a raffreddare una stanza ben isolata fino a 48 m².

Questo splendido condizionatore ad elevatissime performance riesce, grazie alla sua struttura e ai suoi ottimi standard qualitativi a mantenere un livello di rumore massimo fino a 60 db.

È provvisto di timer ed è possibile comandarlo grazie all’ausilio del suo comodo telecomando.

Inoltre il suo display di facile lettura permette funzionalità di tutto rispetto.

La sua classe energetica è A+, quindi rispetta standard qualitativi elevatissimi uniti ad un rapporto qualità-prezzo di tutto rispetto.

Il condizionatore portatile più adatto alle tue esigenze

All’interno di questo articolo troverete una vasta gamma di condizionatori portatili, vi basterà documentarvi per scoprire quello più adatto alle vostre esigenze, e qualora questa fosse la prima volta ad imbattervi in questo strepitoso articolo vi suggeriamo di approfondire le vostre ricerche tramite la nostra guida, che ti spiega passo passo in varie e dettagliate voci quali sono i punti chiave per la scelta del corretto condizionatore e a cosa dovresti prestare attenzione.

Innanzitutto cerchiamo di capire come funziona un condizionatore portatile.

Un condizionatore, estrae il calore contenuto nell’area all’interno della nostra stanza, per poi farlo rapidamente defluire all’interno del proprio sistema, il quale lo mette a contatto con il liquido di raffreddamento, questo processo, raffredda le particelle calde contenute nell’area, rimettendole all’interno dell’ambiente in cui viviamo, e al contempo ne rimuove l’umidità.

Durante questo processo si forma, quello che viene definita condensa, tale condensa viene raccolta all’interno di un apposito contenitore posto all’interno del condizionatore, che di tanto e in tanto va svuotata.

Tra le cose da prendere in considerazione per l’acquisto del giusto condizionatore d’aria vi sono:

Classe energetica;

Livello di silenziosità;

Funzioni extra tra cui la possibilità caldo-freddo;

Capacità di raffreddamento;

Modalità notturna;

Timer.

Queste che possono sembrare delle piccole opzioni in realtà sono quelle piccolezze che ci cambieranno la vita, infatti grazie ad esempio alla capacità di raffreddamento saremo in grado di decidere quale condizionatore portatile è più adatto alle nostre esigenze, così come il timer che in un condizionatore portatile ci dà la possibilità di utilizzarlo in camere da letto impostando un tempo o un periodo di funzionamento, in modo che esso possa spegnersi o accendersi secondo le nostre necessità, che unite alle funzionalità delle modalità notte ci consentono un enorme comfort nell’utilizzo.