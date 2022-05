Francesco Rocca si candida a sindaco di Bastia Mondovì

Scioglie le riserve Francesco Rocca: sarà in corsa come candidato sindaco per il comune di Bastia Mondovì alle amministrative del prossimo 12 giugno.

Rocca, classe 1953, fu già sindaco del comune dal 1990 al 1999 e molti lo ricordano ancora come il "sindaco alpino" per il suo impegno nell'affrontare l'alluvione del '94. Già Consigliere in Provincia (dal ’95 al ’99), dopo alcune settimane di rumors ha ufficializzato la candidatura.

"Ieri sera dopo una lunga serie di incontri e confronti" - spiega Rocca, raggiunto telefonicamente - "siamo giunti alla formazione di un gruppo bilanciato e che ha in comune il bene del paese. Sono tanti i progetti a cui stiamo lavorando che saranno inseriti nel programma. Fin da ora garantiamo il massimo impegno da parte di tutti per il bene di Bastia".

La lista, composta da 10 persone che saranno presentate ufficialmente nel fine settimana, si chiama "Insieme per Bastia" ed è una squadra nata dall'unione di alcune persone in continuità con l'amministrazione uscente e rappresentanti delle associazioni del paese.

Nelle prossime settimane gli incontri con la popolazione.