Avrebbero rapinato un ragazzo ai giardini di Mondovì: in due a processo

L’avrebbero picchiato a sangue per prendergli la chiave del lucchetto della bicicletta e poi, una volta stordito, gli avrebbero strappato la catenina d’oro dal collo e gettato a terra. Questo, stando alle dichiarazioni della presunta vittima, quanto accaduto il primo giorno di aprile del 2019 ai giardinetti Torretta di Mondovì. Accusati di rapina in concorso davanti al Tribunale di Cuneo, due ragazzi di origine marocchina, K.S. e E.M.E.A. Con loro, ci sarebbe anche stato un minorenne, per cui sta procedendo il Tribunale di Torino, e un altro soggetto rimasto ignoto.

In aula, la commessa di un negozio di compro oro, la quale ha riferito che a presentarsi due volte e fornire i documenti, prima per la valutazione, poi per la vendita della collanina strappata alla persona offesa, valutata 255 euro, fu E.M.E.A. A rintracciarla nel negozio, un carabiniere che riferì di essere danneggiata al fermaglio.

Alcuni testimoni hanno invece sostenuto che la presunta vittima fosse ubriaco e che, non trovando le chiavi del lucchetto della bicicletta, avesse incolpato gratuitamente i ragazzi: "Ho visto la persona litigare con tre persone. K.S. si è messo in mezzo per dividerli, per fare da pacere. E.M.E.A. invece stava in disparte a guardare. Non ho visto nessuno strappare la catenina dal collo del ragazzo. Si vedeva che era ubriaco e che cercava le chiavi".

A difendersi dalle accuse, K.S.: "Eravamo al parco. È arrivato il ragazzo in bici e con un sacchetto di birre. Era arrogante, mi ha insultato e non volevo litigare. L’ho insultato in marocchino, lui però ha capito e mi ha spinto. E.M.E.A ci ha divisi e poi hanno iniziato a parlare della bicicletta. Lui ha iniziato a cercare le chiavi, gli altri lo prendevano in giro facendo finta di averle loro. Il ragazzo ha poi preso per il collo un nostro amico e lui ha reagito. C’era anche un minorenne con noi. Si sono picchiati tutti e tre. Io li ho divisi. Non ho visto la collanina, qualcuno l’ha raccolta e poi data a E.M.E.A".