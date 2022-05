A Chiusa di Pesio Sportello Studio gratuito in biblioteca

A partire da martedì 10 maggio e con il patrocinio del Comune di Chiusa di Pesio, in biblioteca è stato riattivato lo Sportello Studio gratuito dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole medie. L'attività viene gestita da alcuni insegnanti in pensione, iscritti all'albo dei Volontari Civici, che generosamente mettono a disposizione il loro tempo. Lo sportello non è da considerarsi un servizio di aiuto compiti, ma un modo per approfondire e chiarire alcuni aspetti della materia scelta.

L’assessora alla cultura Daniela Giordanengo dichiara: “Rivolgiamo un sincero grazie a tutti i docenti per l’imprescindibile sostegno che ci consente di tornare a offrire un servizio avviato in via sperimentale prima della pandemia e molto apprezzato dalle famiglie e dagli studenti. Il nostro impegno, in prospettiva, è quello di riuscire a rispondere il più possibile al bisogno dei genitori di conciliare le esigenze lavorative e la vita privata, offrendo servizi di qualità in termini educativi e punti di riferimento per i nostri ragazzi”. Le materie svolte sono italiano, storia, geografia, matematica, scienze, inglese e francese. Gli appuntamenti si svolgono il mercoledì pomeriggio e il venerdì pomeriggio, con prenotazione obbligatoria".

Per maggiori informazioni e iscrizioni contattare la Biblioteca Civica "Ezio Alberione allo 0171735514.