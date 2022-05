Bra, domenica 15 maggio all’insegna del gusto con il Mercato della Terra

I protagonisti del Mercato della Terra sono i produttori di piccola scala e gli artigiani del cibo, che vendono ciò che producono e trasformano, in modo da garantire e raccontare in prima persona la qualità dei loro prodotti. Sui banchi del Mercato della Terra, in rassegna ogni terza domenica del mese, si trova cibo buono, pulito e giusto: i prodotti sono locali, freschi e stagionali; rispettano l’ambiente e il lavoro dei produttori; sono proposti a prezzi equi, per chi compra e per chi vende.