Confesercenti Cuneo: “In Granda ottimo inizio di stagione tra Bersaglieri e Giro d’Italia”

“L’arrivo dei Bersaglieri a Cuneo e del Giro d’Italia in Granda, offrono un’occasione unica al nostro territorio dal punto di vista turistico. Questi due eventi sapranno promuovere al meglio le nostre peculiarità, le nostre bellezze e le tante occasioni di svago, dallo sport alla cultura, che la provincia può offrire ai suoi visitatori”.



Con queste parole il direttore generale Confesercenti della provincia di Cuneo, Nadia dal Bono, commenta la settimana “super impegnativa” che si apre a Cuneo lunedì 16 maggio con l’arrivo dei Bersaglieri per il tradizionale raduno nazionale, che animerà le giornate fino a domenica 22 maggio.



“È un grande onore per la città che ha dato i natali e ospitato a lungo il 1° Reggimento del corpo, accogliere per la prima volta i Bersaglieri - prosegue il direttore Confesercenti - . Inoltre venerdì 20 la carovana rosa passerà per le vie della nostra provincia e farà il suo arrivo di tappa proprio a Cuneo, suggellando così, anche attraverso lo sport, il legame tra i nostri monti ed il mare della provincia di Imperia. Due occasioni di grande spettacolo che porteranno visitatori, turisti, appassionati e gli stessi partecipanti alle manifestazioni a fermarsi da noi, dando un’importante spinta alla nostra economia. L’accoglienza, da parte deI commercianti, ne sono certa, sarà ottima ed il tutto esaurito è ormai alle porte. Buon lavoro a tutti”.