Saluzzo, si può fare domanda per l’assegnazione degli orti urbani

Dal 16 al 31 maggio si può presentare domanda agli uffici del municipio per ottenere un appezzamento nell’area degli Orti urbani nel Campo di Marte, nella zona del Foro boario, fra via Sampò e via Fiume.



Nell’avviso ufficiale pubblicato sul sito internet del Comune sono riportate le modalità di richiesta, i requisiti necessari e tutte le informazioni.



La concessione degli orti ha una durata di 5 anni, con possibilità di rinnovo, e prevede il pagamento di 50 euro come somma forfait per le spese di gestione (acqua ed elettricità).



Sempre sulla pagina web istituzionale è possibile scaricare la domanda che si può compilare direttamente on line.



La documentazione va inviata a servizi.persona@comune.saluzzo.cn.it. La pagina dedicata agli Orti urbani è all’indirizzo http://comune.saluzzo.cn.it/servizio/orti-comunali/.