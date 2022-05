Auto si cappotta a Savigliano, conducente in codice giallo trasportato all'ospedale

Incidente stradale sulla strada statale 662 tra Savigliano e Scarnafigi.

Un'auto, una Ford C Max, si è capottata fuori dalla carreggiata finendo la sua corsa in un'area verde ai lati della strada, nei pressi della ditta Saint Gobain.

L'incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 13 maggio. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Savigliano per la messa in sicurezza del veicolo e dell'area, i Carabinieri di Scarnafigi per i rilievi del caso e il personale sanitario del 118 che ha trasportato il conducente, classe 1991, in ospedale a Cuneo, in codice giallo.