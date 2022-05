Concorso "Vinci Aruba": lo shopping che ti regala i Caraibi

Lasciare tutto per andarsene ai Caraibi, un sogno che Torino Outlet Village e Sicilia Outlet Village rendono realtà. Entrambi parte della grande famiglia Arcus Real Estate, i due Premium Outlet Village sono promotori del concorso a premi “Vinci Aruba, il tuo luogo felice”. In partnership con Aruba e Divi Village Golf & Beach Resort, è l’iniziativa che ti porta ai Caraibi.



Partecipare è semplice. Dal 29 aprile al 9 giugno basterà una spesa minima di 50 euro su un unico scontrino nei negozi del Torino Outlet Village per prendere parte del concorso. Accedendo all’area riservata del Vip Club ed immettendo i dati relativi all’acquisto, si parteciperà all’assegnazione di 20 gift card da 100 euro con modalità instant win e all’estrazione del premio finale valido per due persone.



Il concorso vi porterà ad Aruba, isola perla dei Caraibi del Sud, presso il Divi Beach Resort & Village Golf. Il premio è comprensivo del volo aereo A/R in classe Economy da Milano, o da altre città italiane in base alla disponibilità, tasse e oneri aeroportuali, per un soggiorno di 7 notti presso il Divi Beach Resort & Village Golf di Aruba in formula mezza pensione.



Iscrivendovi ora al Vip Club renderete esclusivo il vostro shopping e realtà i vostri sogni. Con Torino Outlet Village e Sicilia Outlet Village i Caraibi non sono mai stati così vicini.