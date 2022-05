L’Associazione “Ambiente 21 SdB”, in collaborazione con “Ripa Nemoris” e “Paese di Fiaba” organizza un nuovo incontro col pubblico dedicato al tema "Andar per sentieri a Sommariva del Bosco".

Presentazione di un progetto nato dalla cooperazione di tre associazioni sommarivesi per valorizzare il paese e il suo circondario attraverso il tracciamento di una rete di sentieri e di percorsi ciclabili di grande interesse naturalistico e storico. La rete di sentieri attorno a Sommariva Bosco, sia nell’area collinare in direzione del Roero, sia nell’area di pianura, ricca di corsi d’acqua e risorgive, è ricchissima, conosciuta solo da una parte della popolazione e non sufficientemente valorizzata. Oltre a questi itinerari di collina e di pianura, sono stati individuati alcuni cammini che rivalutando il già esistente “Sentiero di Fiaba”, all’interno di un centro abitato dove si trovano ben nove edifici religiosi tardo-rinascimentali e barocchi, tracciano nuovi percorsi alla scoperta di un patrimonio storico e architettonico di notevole valore.

Il progetto è ripartito in tre aree territoriali e tematiche:

I sentieri dei boschi, verso la collina e il Parco del Roero.

Gorghi e bealere, percorsi tra le acque di pianura.

I percorsi urbani, tra storia e arte.

In anteprima verrà inoltre presentato dal dr. Enrico Mario Combetto un prossimo progetto di studio, con relativo questionario realizzato su un campione della popolazione, sulla Zona di Salvaguardia dei boschi e delle rocche del Roero, un’area ricchissima di elementi di interesse geologico, faunistico e scientifico di cui il territorio di Sommariva del Bosco fa parte, assieme ai Comuni di Baldissero, Bra, Pocapaglia, Sanfrè, Sommariva Perno; la Zona di Salvaguardia è stata istituita con una Legge Regionale (n. 27 del 14 ottobre 2003), purtroppo mai attuata, il cui fine è “la conservazione degli habitat, della flora e della fauna in via di estinzione in tutta Europa”.

A seguito della serata del 27 maggio viene organizzata per la successiva Domenica 29 maggio, con partenza alle h. 9,30 da piazza Seyssel, una passeggiata guidata alla scoperta del “Sentiero della battaglia”, uno dei 10 percorsi extra urbani che fanno parte del progetto.