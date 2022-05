Sette candidati in corsa per il municipio di Cuneo

Dopo conferme dell'ultimo minuto, defezioni e attese, a Cuneo i giochi si sono finalmente fatti chiari: saranno sette i candidati sindaco che domenica 12 giugno dovranno passare al vaglio degli elettori del capoluogo nella speranza di poter indossare la fascia da primo cittadino.



Il candidato per la coalizione di centrosinistra è Patrizia Manassero (già senatrice e attuale vicesindaco), sostenuta dai gruppi Partito Democratico (Giuseppe (Pino) Pagano, Rita Aimale, Erio Ambrosino, Roberta Asselle, Sabrina Basso, Gianmichele Bernardi, Filippo Blengino, Massimiliano (Max) Caramazza, Claudia Carli, Alberto Castoldi, Paolo Cattero, Cristiano Cometto, Antonio Dell'aversana, Gianfranco Demichelis, Francesco Nicola Fragolino, Carlo Garavagno, Shirin Ghannadian, Domenico (Dome) Giraudo, Dario Gulino, Carla (Santina) Isoardi, Sara Manassero, Angela Maria Michelis, Carmelo Noto, Antonino Rocco (Nino) Pittari, Marilisa Romano, Elisa Rosso, Roberto Salomone, Silvia Satta, Sabrina Sidoti, Sara Tomatis, Gianluca Verlingieri, Elisa Viale), Centro per Cuneo (Flavia Barbano, Mattia Bertaina, Yessica Cappellino, Assunta Cervo, Cristina Clerico, Vincenzo Colucci, Piergiuseppe Costantino, Paolo D'Angelo, Mirella Dalmasso, Davide Dalmasso, Francesco Doglio, Silvano Enrici, Valter Fantino, Gabriele Farina, Umberto Fino, Serena Garelli, Elia Gerbaudo, Ettore Grosso, Alma Hajredini, Maria Luisa Martello, Marco Meineri, Concetta Niutti, Vincenzo Pellegrino, Monica Pellegrino, Luca Pellegrino, Loredana Renaudo, Maria Laura Risso, Monica Heidi Rosano, Gabriella Roseo, Luca Serale, Mauro Trebini), Cuneo Solidale Democratica (Alessandro Spedale, Marco Vernetti, Tiziana Revelli, Marco Fino, Riccardo Enrici, Bruno Favilla, Stefania D’Ulisse, Roberta Lerda, Rocco De Simone, Stefania Depetris, Cristina Galaverna, Roberto Golè, Davide Ceraso, Paolo Bertolotto, Antonella Forneris, Loredana Caula, Guido Otta, Alberto Ubezio, Simone Zenini, Roberto Cavallo, Alessia Deninotti, Maria Perla Pirra, Marta Frigerio, Marco Quaglia, Gianmaria Manfrinato, Federico Malavolti, Annalisa Signanini) e Crescere Insieme (Claudia Ansaldi, Mattia Avagnina, Elio Beccaria, Christian Donato Ballesio, Eleonora Boglione, Luciano Bruno di Vermandois, Melissa Bubnic, Altiero Buccieri, Marco Cerati, Maria Paola Cerutti, Tiziana Cometto, Gabriele Costamagna, Alessandro Degioanni, Mario Di Vico, Davide Dottore, Giuseppina Fimiani, Andrea Girard, Andrea Imbimbo, Luca Isaia, Elton Lala, Andrea Manassero, Ornella Morano, Andrea Odello, Ivano Oggero, Paola Olivero, Gianina Elena Oprea, Luca Paschiero, Caterina Peano, Antonio Polosa, Sahini Heldi Reinero, Roberta Rosso, Emanuela Xhani).



Il centrodestra, invece, dopo lungo cogitare ha proposto come candidato unico per le liste Fratelli d'Italia (Massimo Garnero, Paolo Chiarenza, Alma Sabrina Badino, Maria Grazia Boffa, Filippo Bonomonte, Silvio Carletto, Laura Cresto, Cladui De Marchi, Rosalba Ferro, Mario Franchino, Alice Gaggero, Annunziata Galiotti, Paula Ramona Gavrila, Camelo Giacchino, Fabio Grandolfo, Ezio Leone, Noemi Mallone, Andrea Massarenti, Maria Grazia Montalbano, Valerio Morelli, OSvaldo Pecollo, Carlo Ripa, Denis Scotti, Armando Scuto, Michael Tassone), Lega (Gigi Mastrangelo, Maria Carla Chiapello, Valter Bongiovanni, Laura Peano, Ilaria Baricalla, Lorena Bellino, Angela Berlanzoli, Sebastiano Bertero, Luca Bertolini, Elena Bisotti, Lucia Botta, Paola Celio, Giuseppe Colucci (detto Pino) , Andrea Curti, Antonietta Fava, Lorenzo Forano, Osvaldo Garino, Alan Gili, Edoardo Giordano, Davide Mandarano, Mauro Marchisio, Danilo Migliore, Lidia Morra, Silvana Olivero, Maria Pia Palladino, Davide Parola, Luca Pejrona, Maria Luisa Penna, Nicola Perna, Matteo Quaglia, Carmine Rapuano, Flavio Silvestro), e Forza Italia-UDC (Paola Dadone, Claudio Dutto, Gabriella Tomasi, Massimo Pellegrino, Roberto Pavone, Sara Taricco, Davide Silvestro, Paolo Spina, Mariangela Cordero, Erik Fassi, Artan Ndreu, Irini Mitiu, Marco Veronese. Otto i candidati UDC: Mariella Scarzello, Vincenzo De Netto, Valter Perosino, Franco Cannalire, Natale Ubaldo Cacciola, Patrizia Trapani, Francesca Bordignon, Giuseppe Quinto), Franco Civallero (tra i fondatori della Misericordia, nel direttivo della Bre Banca Lannutti da scudetto ed ex presidente del comitato organizzatore del Raduno dei Bersaglieri e del circolo L'Caprissi). Per lui anche la lista civica SìAmo Cuneo (Non ancora comunicati i nominativi, articolo in aggiornamento, ndr).

Sostanzialmente il primo dei candidati ad aver confermato il proprio impegno elettorale - e ad aver iniziato la propria campagna, nel febbraio 2021 - Giancarlo Boselli (che ritorna alla vita amministrativa, di cui ha ampia esperienza decennale) corre con la lista "Indipendenti" composta da: Fabiola Aimar, Vera Anfossi, Paolo Armellini, Salvatore Bafumo, Carmelo Bruno, Guido Campagno, Ivonne Caprino, Roberto Ceratto, Sonia Dalmasso, Annamaria Del Grosso, Gian Paolo Femminò, Alessio Ferrari, Daniela Galfrè, Loredana Gullo, Silvana Isaia, Alessandra Leoncini, Nella Magnabosco, Paolo Marengo, Gilberto Marino, Enrica Massimino, Cristina Odifreddi, Paola Pansa, Paolo Peirone, Gerardo Pintus, Alessandro Ravizza, Moussa Sanou, Gianluigi Santoro, Franca Serale, Simona Ventura, Marco Verra.



Sono tre, invece, le liste a sostegno della candidata della sinistra meno centrista ovvero Luciana Toselli (attualmente consigliera comunale ed ex presidente del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese): Cuneo per i Beni Comuni (Ugo Sturlese, Aniello Fierro, Claudia Margherita Aceto, Lorenza Ameglio, Maria Amerio, Palmiro Antonazzo, Giovanni Arusa, Wafa Atichsi, Marco Bertorello, Elbra Danzi, Chiara Di Benedetto, Mario Di Meglio, Ana Valeria Dini, Margherita Gallo, Maria Grazia Gerbaudo, Elisabetta Ghio, Gabriella Graziano, Paolo Mannias, Paola Marchisio, Amina Marini, Giovanni milano, Germano Modena, Paolo Romeo, Luisa Giovanna Rosso, Francesco Segreti, Nasiha Sejdic'b, Stefano Stuppia, Manuela Tassitano), Cuneo MIA (Bruno Piacenza, Armanda Bellazzini, Claudio Bongiovanni, Marilù Arusa, Fulvio Baralis, Gabriella Bergese, Massimiliano Bosi, Silvia Bonelli, Nicolò Dalbesio, Sara Carazzone, Francesco Danzi, Lorenzina Orsi, Oreste Delfino, Sara Manzone, Claudio Lerda, Elena Pallavicini, Massimo Loria, Elena Previti, Claudio Menegon, Letizia Racca, Marco Parravicini, Raffaella Riba, Samuele Torta, Silvia Roscio, Valter Vernetti, Silvia Sanino e Ivana Sciandra) e Idea Cuneo (Mariantonietta Allena, Armando Arcella, Riccardo Bergese, Giulia Cardalana, Manuel Collino, Daniele Degiovanni, Anna Maria Fragassi, Elena Gardini, Giancarlo Giuliano, Angelo Gianotti, Carla Gnemmi, Angelo Ibrahimi, Antonio Mazzolino, Claudio Giuseppe Migliore, Vincenzo Musella, Angelo Paolone, Matteo Rossi, Giorgio Rostagno, Riccardo Sartoris, Michele Trapani, Renato Trucco, Angelina Vittorio e Lorenzo Zavattero).

Un altro consigliere comunale che 'tenta la scalata' è Beppe Lauria, tra i decani dell'amministrazione comunale, espressione di quelle forze ideologicamente opposte alla coalizione della Toselli e che raccoglie le anime che in questi anni di pandemia si sono spese maggiormente contro le limitazioni e le imposizioni governative di restrizione della socialità. Per lui ben sei liste a sostegno: Cuneo per Cuneo (Nicoleta Prisacaru, Michele Albanese, Massimiliano Manes, Erika Iraldo, Nicola Bergero, Giovanna Gennarina Caputi, Gerlando Caruana, Ugo Citino, Rita Clerico, Cinzia De Stefanis, Sara Einaudi, Mariachiara Ferrero, Maria Concetta Giacosa, Maria Gioia, Gianfranco Gradaschi, Simonetta Granetto, Giovanni Enrico Lauria, Riccardo Lingua, Rosario Lo Forte, Daniela Marengo, Salvatore Manca, Francesco Marra, Leonardo Nicosia, Fausto Paschetta, Giuseppe Pignola, Roberto Podestà, Luca Prattichizzo, Luisa Giuseppina Revelli, Domenico Repaci, Domenico Sblano, Salvatore Tiralongo, Dino Zanda), Progetto Cuneo (Giuseppe Lauria, Carmelo Ambra, Loredana Arcella, Alex Badella, Daniela Barale, Marinella Barbara, Paola Bellomi, Simona Bernardi, Giada Bertolino, Germano Bisognin, Silvano Botasso, Raffaela Bove, Giuseppina Casillo, Paolo Michele Cavallo, Fabio Corbeddu, Paola Gastaldi, Stefano Isaia, Giuseppe Lapice, Massimo Mandrile, Annalisa Paglia, Riccardo Pellegrino, Fabio Pennacino, Alberto Ponzone, Maria Cristina Pulina, Zafire Qosia, Roberto Revelli, Raffaele Rossi, Alessandro Sansaro, Stefanio Santoro, Paolo Schettino, Calogero Talamo e Helga Vola), Italexit (Ivo Agnese, Luca Alessio, Domenico Bonzanino, Paolo Bruno, Serene Caraglio, Marco Caronna, Ugo Chiotto, Elena Maria Chirio, Silvio Daperno, Diego Davico, Livio Della Ferrera, Mariaberta Elefante, Silvio Estienne, Serena Fazio, Andrea Franceschetti, Maria Cristina Gallino, Davide Gallo, Adriano Garavagno, Chiaffredo Garino, Susanna Ghibaudo, Fabio Giannasi, Matteo Giusa Guraraldo, Manuel Isoardi, Alessandro Lamarca, Erika Lauria, Alessio Manes, Roaria Marvulli, Carla Noceto, Vincenza Palazzo, Serena Rebuffo e Maria Tomatis), Ioapro-Rinascimento (Gianmarco Matarazzo, Alberto Mantelli, Luca Bertero, Franca Anna Maria Bernardi, Marica Bertaina, Alessandro Biondi, Giocchino Calabrese, Laura Di Forti, Piero Garesio, Carmelino Gatto, Danilo Giraudo, Stefano Gramaglia, Andrea Lerda, Erika Milani, Maria Montà, Marta Romito, Carlo Tavella, Fabiola Timo, Fabrice Tribbioli, Angelo Trotta, Stefania Valles e Alberto Vallese), Popolo della Famiglia (Luca Calabrese, Alessandra Conte, Davide Lingua, Graziano Fissolo, Maria Teresa Garnero, Ezio Lisa, Astrit Demaj, Piero Alfero Torino, Ezio Orsi, Marco Rus, Giacomo Fruci, Maria Di Giuro, Maria Salvati, Davide Torriani, Maria Lipposi, Raffaella Petrarulo, Annalisa Peruffo, Carlo Bravi, Cristina Zaccanti, Giuliana Bocco, Teresa Tritto, Lucia Armeni, Ottavio Olliveri Siccardi, Loredana Ninetti, Enzo Montanaro, Margerita Ruffino, Erminia Persico) e Cuneo per la Costituzione (Enrico Ferrero, Armando Sandra, Maria Gabriella Borgogno, Fabio Di Stefano, Alessandra Barbero, Gianpaolo Delfino, Filippo Bergamino, Carlo Dutto, Endrj Menardi, Marco Bertaina, Daniela Faccia, Andrea Sessa, Dario Viale, Andrea Gastaldo, Stefan Alexandrescu, Laura Chiri, Elena Dalmasso, Monica Silvano, Bruno Barral, Ugo Giordanino, Maria Maddalena Mondino, Flavio Molinaro, Enrica Dogliani, Nadia Ghella, Romoaldo Giorgis, Valeria Masi e Carlo Dolcino).

L'anima pentastellata di questa corsa alla fascia tricolore si sostanzia invece in Silvia Cina, anche lei attuale consigliere comunale assieme a Manuele Isoardi. Un'unica lista a sostegno, (non ancora comunicati i nominativi, articolo in aggiornamento, ndr).



Unica lista anche per Juan Carlos Esposito (alla prima esperienza elettorale dopo una vita passata nel mondo della musica e dell'intrattenimento, avendo fondato lo Zoo Bar e il Condorito), espressione di "3V - Vaccini Vogliamo Verità". A sostegno, oltre al candidato stesso: Andrea Pertile, Amelia Ferretti, Graziano Carletto, Susanna Allerino, Luca Mattalia, Ilaria Bersani, Domenico Cornaglia, Laura Rosso, Davide La Cava, Clara Menardo, Alberto Ghio, Antonella Miraglio, Nicola Piazzese, Domenica Pejrani, Mabiala Jadeli Gangbo, Manuela Almonte, Igor Mazzucco, Donatella Martinelli, Daniele Pesce, Michela Barsocchini, Tommaso Agostini, Tiziana Fedi, Federico Zacchei, Sabrina Mancini, Leonardo Bardi, Martina Fagorzi, Marco Santero, Vanda Ciaiola, Massimiliano Innocenti, Marco Mugnaini.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO