Il PD di Bra e Cherasco sul passaggio della fiaccola olimpica: "No alle strumentalizzazioni, ma serve coerenza"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Domenica la fiaccola olimpica attraverserà le vie di Bra, richiamando un messaggio che, nella sua origine, parla di sport, incontro tra i popoli e pace.

Come Partito Democratico – circolo di Bra e Cherasco, abbiamo scelto di non trasformare questo momento in un terreno di contrapposizione politica. Riteniamo che lo sport e gli atleti non debbano subire limitazioni o strumentalizzazioni legate ai conflitti e alle responsabilità dei governi.

Allo stesso tempo, non possiamo ignorare il tema dei doppi standard che attraversa oggi il mondo sportivo internazionale: o si torna con coerenza allo spirito olimpico della libera partecipazione, oppure è necessario interrogarsi seriamente su criteri di esclusione applicati in modo selettivo. La nostra attenzione verso quanto accade in Palestina, in Ucraina, in Venezuela e in tutti i contesti segnati da guerre, repressioni e violazioni dei diritti umani resta alta e continuerà a esprimersi nelle sedi e nelle forme che riteniamo più efficaci.

Domenica 11 saremo presenti al passaggio della fiaccola con questo spirito: riconoscendo il valore simbolico dello sport e confermando, senza ambiguità, il nostro impegno per la pace, i diritti e la giustizia internazionale.

Appuntamento alle 8.45 in piazza Caduti per la Libertà.





Il segretario Oscar Cambieri e la segreteria del circolo"