Attualità | 09 gennaio 2026, 19:27

Il PD di Bra e Cherasco sul passaggio della fiaccola olimpica: "No alle strumentalizzazioni, ma serve coerenza"

Il circolo Dem parteciperà domenica 11 gennaio all'evento ma solleva il tema dei doppi standard nello sport internazionale. Appuntamento alle 8.45 in piazza Caduti per la Libertà

Oscar Cambieri, segretario del Partito Democratico – circolo di Bra e Cherasco

Riceviamo e pubblichiamo:

"Domenica la fiaccola olimpica attraverserà le vie di Bra, richiamando un messaggio che, nella sua origine, parla di sport, incontro tra i popoli e pace.

Come Partito Democratico – circolo di Bra e Cherasco, abbiamo scelto di non trasformare questo momento in un terreno di contrapposizione politica. Riteniamo che lo sport e gli atleti non debbano subire limitazioni o strumentalizzazioni legate ai conflitti e alle responsabilità dei governi.

Allo stesso tempo, non possiamo ignorare il tema dei doppi standard che attraversa oggi il mondo sportivo internazionale: o si torna con coerenza allo spirito olimpico della libera partecipazione, oppure è necessario interrogarsi seriamente su criteri di esclusione applicati in modo selettivo. La nostra attenzione verso quanto accade in Palestina, in Ucraina, in Venezuela e in tutti i contesti segnati da guerre, repressioni e violazioni dei diritti umani resta alta e continuerà a esprimersi nelle sedi e nelle forme che riteniamo più efficaci.

Domenica 11 saremo presenti al passaggio della fiaccola con questo spirito: riconoscendo il valore simbolico dello sport e confermando, senza ambiguità, il nostro impegno per la pace, i diritti e la giustizia internazionale. 

Appuntamento alle 8.45 in piazza Caduti per la Libertà.


 

Il segretario Oscar Cambieri e la segreteria del circolo"

