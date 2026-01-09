 / Politica

Politica | 09 gennaio 2026, 15:35

Cantiere dello sferisterio di Cuneo, Boselli sollecita Fantino sulla conclusione

L'assessore comunale allo Sport risponde: “Dalla ripresa dell’attività, i lavori saranno conclusi entro 30 giorni”. Ma il capogruppo degli Indipendenti incalza chiedendo maggior dettaglio sui tempi

Ancora incerta la chiusura del cantiere allo sferisterio di piazza Martiri della Libertà a Cuneo.

Avviato il 10 febbraio 2025, doveva finire lo scorso settembre, già in ritardo rispetto alle previsioni, ma i lavori di rifacimento non sono ancora terminati.

Sui ritardi in più occasioni il consigliere comunale e capogruppo degli Indipendenti, Giancarlo Boselli, ha sollecitato la sindaca e gli assessori competenti per mantenere costante l'attenzione sulle opere di rifacimento in un'area strategica della città, soprattutto per i parcheggi. 

E anche oggi, dopo un nuovo sopralluogo per verificare personalmente lo stato di avanzamento lavori, è tornato a chiedere un aggiornamento alla Giunta cogliendo l'occasione per inserirlo .

Questa mattina – ha documentato -, dopo un sopralluogo sul posto, ho chiesto all’assessore allo Sport Fantino una previsione sul termine dei lavori dello Sferisterio. Con molta attenzione e disponibilità immediata mi ha ribadito che dalla ripresa dell’attività del cantiere, entro 30 giorni i lavori saranno conclusi. Ho rilevato come si tratti di un parametro piuttosto vago e quindi gli ho chiesto di sollecitare la ripresa dell’attività. 

Come sottolineatomi ancora oggi – ha chiarito Boselli - da molti abitanti e commercianti della zona che ho incontrato, si attende adesso quello che avrebbe dovuto essere l’intervento prioritario e cioè la costruzione di un parcheggio sotterraneo di due piani e finalmente di una nuova e bella piazza Martiri della Libertà. 

Entrambe le cose – ha concluso -, come ho garantito, saranno naturalmente nel mio programma per un nuovo governo della città”.

L’intervento, ideato dal progettista Luca Salvini per conto dell’ASD Pallonistica SubalCuneo e realizzato dalla Baudino Emilio & C. Srl, prevede la messa in sicurezza della rete di gioco e del muro di sostegno, la sostituzione delle tribune, il rifacimento del muro perimetrale e l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna e dei serramenti. Il costo complessivo dell’opera è di circa 600.000 euro, in parte finanziato dalla Fondazione Crc.

Sara Aschero

