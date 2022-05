Testa e cuore, Patrizia Manassero con tutta la coalizione: “Una delle serate più emozionanti della mia vita”

Erano in tantissimi, in piazza Virginio a Cuneo , ad accogliere l’investitura pubblica di Patrizia Manassero quale candidato sindaco della città.

Non poteva mancare il sindaco uscente Federico Borgna, di cui la Manassero è stata la vice nonché assessore a Bilancio, Politiche Sociali e Politiche per l’Integrazione.

Borgna è salito sul palco, evidenziando come “il coraggio, la consapevolezza e la determinazione ci hanno portato a costruire un progetto politico per la città. Abbiamo messo la persona al centro di tutto, dei nostri programmi e delle cose che abbiamo realizzato. Questo percorso lo porterà avanti Patrizia con Luca Serale e Alessandro Spedale. Grazie per esservi resi disponibili a caricarvi sulle spalle questo progetto in modo generoso: sarete la spina dorsale della maggioranza che governerà la città nei prossimi anni”.