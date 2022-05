Savigliano, da hub vaccinale a salone per assemblea No Vax

Viviamo in una stagione in cui “grande è la confusione sotto il cielo”.

E non è dunque un caso che si determinino eventi che, nel loro piccolo, hanno del paradossale.

Uno di questi è l’incontro previsto a Savigliano martedì sera 17 maggio alle 20,30 nel salone della Crusà Neira di via San Francesco.

Un’iniziativa promossa da alcuni cittadini saviglianesi che contestano una “non corretta gestione dei vaccini anti Covid”.

Tante teste tante idee, si dirà.

Fin qui nulla di nuovo sotto il sole se non fosse che l’evento si svolge nei locali della Crusà Neira che per mesi, e fino a qualche settimana fa, sono stati adibiti ad hub vaccinale per un’ampia porzione del territorio dell’Asl Cn1.

Non è chiaro chi siano i promotori anche perché sulla locandina che promuove l’iniziativa non risultano indicazioni di associazioni né di singoli.

La serata viene comunque annunciata con un titolo che è di per sé un programma: “Evidenze, tutele, criticità nel più ampio esperimento farmaceutico della storia”.

All’incontro che – da quel che si sa – dovrebbe avere valenza informativa sarebbero stati invitati referenti dell’Asl, medici e (pare) anche i candidati sindaci alle elezioni amministrative del 12 giugno.

Ciò che appare singolare è che si parli del “più grande esperimento farmaceutico della storia” nel salone in cui migliaia di persone sono state sottoposte a vaccinazione.

Dopo due anni in cui Asl, Comune, medici, operatori sanitari e tanti volontari sono stati impegnati in prima linea contro la pandemia, la serata di martedì – che si tiene nel locale comunale intestato a don Mario Salvagno - assume un significato se non di beffa per chi si è esposto in prima persona nella lotta al Covid, certamente di dubbia interpretazione.