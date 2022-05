Fedeltà associativa Confartigianato: le aziende premiate nella zona di Dronero

Il Teatro Civico di Busca ha ospitato, lo scorso 15 maggio, la cerimonia di conferimento dei riconoscimenti della Fedeltà Associativa di Confartigianato Cuneo – Zona di Dronero.

Dopo i saluti del Sindaco di Busca Marco Gallo e del Sindaco di Dronero Mauro Astesano, gli interventi introduttivi della presidente della Zona di Dronero Michela Alladio e del presidente territoriale Luca Crosetto, presente all’evento con la vicepresidente territoriale vicaria Daniela Balestra.

Successivamente si è svolta una tavola rotonda sul tema delle “Aree Interne”, alla quale hanno partecipato Paolo Demarchi e Maurizio Marello, consiglieri regionali; Aurelio Blesio, presidente del GAL Tradizione Terre Occitane; Roberto Colombero, presidente UNCEM Piemonte; Filippo Barbera, professore ordinario di Sociologia economica all’Università degli Studi di Torino.

Tra i temi trattati: il progetto della “Strategia Nazionale della Aree Interne”; il PSR – Piano Sviluppo Rurale (e di come il concetto di “ruralità” debba essere inteso in senso allargato, coinvolgendo anche le PMI artigiane); le opportunità e difficoltà per gli imprenditori delle cosiddette “terre alte”; il “digital divide”; il ruolo – dal punto di vista non solo economico, ma anche culturale e sociale – delle aziende artigiane stanziate in questi territori.

A seguire, sono stati consegnati i riconoscimenti alle imprese associate a Confartigianato – zona di Dronero per i 50 e 35 anni di Fedeltà Associativa.

«È un appuntamento importante – ha dichiarato Michela Alladio, presidente di Confartigianato Cuneo – Zona di Dronero – che ad ogni edizione sottolinea l’operosità e la capacità dei nostri artigiani. È stato anche un’occasione per confrontarsi su tematiche più che mai attuali e strettamente collegate al nostro territorio di riferimento. Le “aree interne”, rurali, montane, lontane dai grossi centri abitati, rappresentano oltre la metà di questo Paese, e dunque sono certamente un’opportunità da tutelare e valorizzare. Ma questo si potrà ottenere solo se tutti i soggetti interessati, dalle Istituzioni, alle Associazioni economiche, allo stesso tessuto economico, sapranno “fare rete”, superare i campanilismi e lavorare “insieme” per costruire un futuro di sviluppo e crescita. Non dimentichiamo, infine, che questo evento ha rappresentato anche un piacevole momento di convivialità, dopo le ristrettezze sociali dovute al Covid, e un gesto di riconoscimento all’impegno dei nostri artigiani associati della zona di Dronero».

«L’iniziativa – aggiunge Luca Crosetto, presidente territoriale di Confartigianato Cuneo – ha voluto innanzitutto rendere omaggio a imprenditrici e imprenditori che si riconoscono nei principi della Confartigianato, costituendo la base associativa di quella che è la seconda Associazione in Italia per numero di aderenti. Oggi, in particolare, abbiamo bisogno di sostenere le nostre imprese nel percorso verso una sostenibilità e una transizione consapevole. Vi è infine, il senso più profondo della “Fedeltà Associativa”: un ringraziamento verso queste imprese che, come baluardi di un’economia sana e vivace, sono un importante presidio del territorio, generando economie e relazioni, dando occupazione e contribuendo allo sviluppo del nostro tessuto sociale».

Hanno ricevuto il premio per la Fedeltà Associativa

35 anni di Fedeltà Associativa

· Aimar di Aimar Bruno & C. snc (elettrodomestici, Busca)

· Autotrasporti F.lli Pasquali Rosario & C. sas (autotrasporti, Busca)

· Chiari Mirella (acconciatore, Busca)

· Coero Borga Germano (falegnameria, Dronero)

· Durbano Giovanni (meccanica e subfornitura, Bernezzo)

· Edilmente snc di Ellena M. e Donadio C. (produzione cemento, Caraglio)

· Einaudi Sergio (elettricisti, Roccabruna)

· Gasco Lorena (acconciatori, Busca)

· Giordano Luca & C. sas (riparazioni meccaniche, Busca)

· Luciano Giuseppe (mobilieri, Villar San Costanzo)

· Manufatti Cemento San Carlo di Alladio Michela (produzione cemento, Caraglio)

· Olivero Franco & C. snc (autotrasporti e costruzioni, Dronero)

· OMB snc di Giraudo Giovanni Mattio Livio e Giraudo Matteo (meccanica e subfornitura, Busca)

· Racca Elio & C. snc (mobilieri, Busca)

· Torino Renato Costruzioni meccaniche (meccanica e subfornitura, Busca)

50 anni di Fedeltà Associativa

· Cometto Luigi srl (carrozzieri, Caraglio)

· Pasticceria Brignone sas di Brignone Giorgio & C. (pasticceri, Dronero)

· Prato Carlo & sas (meccatronica, Busca)

· Resinvetro srl (materiale plastico, Dronero)

· Rosso Gianfranco & Figli snc (carrozzieri, Busca)

· Rubino Pietro (edili, Dronero)

· Sordello Giancarlo (elettricisti, Busca)

Tosello Diego (prefabbricati, Caraglio).