A Mondovì la finale distrettuale del Premio Eloquenza

Il Premio di Eloquenza è giunto alla sua XVIII edizione e si articola, a livello di Club, in una preliminare fase selettiva a cui fa seguito la finale cittadina. L’itinerario concorsuale si conclude poi con un confronto fra i candidati selezionati dai Club partecipanti, che, nell’anno in corso, fanno capo ai sodalizi di Cuneo, Mondovì e Spotorno.



Quest’ultima tappa dell’ars oratoria si è svolta sabato 14 maggio 2022 presso l’accogliente, capiente ed elegante Sala del Circolo di lettura di Mondovì Piazza. Nove i candidati, provenienti dalle Scuole superiori di Cuneo, Mondovì e Savona/Carcare.



I lavori, coordinati dal socio lion Antonio Rimedio, sono iniziati verso le ore 10:30. Dopo i saluti del presidente del Club cittadino, Sergio Zavattero, è intervenuto il Vice Governatore distrettuale, Claudio Sabattini, che ha, tra l’altro, espresso un vivo apprezzamento nei confronti del concorso, giudicato molto importante per la maturazione personale, etica e sociale dei giovani. Con un ulteriore valore aggiunto, quello di promuovere un’efficace interazione con le Istituzioni scolastiche. Di qui il suo augurio che l’iniziativa possa divenire un “service” multidistrettuale.



Di fronte a una Commissione giudicatrice presieduta dal Vice Governatore e composta da altri quattro soci Lions (Luigi Amorosa, Pietro Botto, Giuseppe Sarà ed Enrico Tassinari), ha preso il via il percorso eloquenziale, avente come tematica il seguente aforisma di Albert Einstein: “È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio”.



Tutti i concorrenti si sono dimostrati veramente capaci di esporre e di esporsi con disinvoltura, competenza ed efficacia oratoria, affrontando la materia con intelligenza e cognizione di causa. Le allocuzioni pronunciate sono state pertinenti e articolate, nonché supportate da appropriate citazioni, da considerazioni personali, da esperienze di vita concretamente vissute e da esempi incisivi ed efficaci inerenti al passato e al presente.



Al termine delle audizioni, la Commissione si è ritirata e, dopo un attento e meticoloso controllo dei punteggi attribuiti ai vari concorrenti, ha formalizzato le risultanze delle prove. Si è quindi proceduto alla proclamazione dei tre vincitori da parte del Vice Governatore.



Di seguito la classifica:

1o posto: Federico Lisiardi, classe 4^ Beta – Liceo “Peano - Pellico” di Cuneo.

2o posto: Emma Clerici, classe 1^ H – Liceo “Peano - Pellico” di Cuneo

3o posto: Maria Vittoria Gola, classe 4^ A – Ist. Sup. “Cigna - Baruffi - Garelli” di Mondovì